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Copa Santa Fe: los clubes de la Primera C salen a jugar el domingo por el torneo provincial

Central Córdoba, Argentino y Leones FC harán sus presentaciones en Fighiera, Arroyo Seco y San Jorge, respectivamente

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

17 de junio 2026 · 19:42hs
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Copa Santa Fe. Central Córdoba visitará a Central Argentino en Fighiera

Copa Santa Fe. Central Córdoba visitará a Central Argentino en Fighiera, el domingo a las 15. 
Argentino. El Salaíto vistará a Unión de Arroyo Seco

Gentileza: Prensa Argentino

Argentino. El Salaíto vistará a Unión de Arroyo Seco, el domingo a las 15.30, el partido de ida por la Copa Santa Fe.  
Leones FC. El equipo de la familia Messi afrontará sus partidos ante Atlético San Jorge. El primer encuentro será en el domingo a las 16

Leones FC. El equipo de la familia Messi afrontará sus partidos ante Atlético San Jorge. El primer encuentro será en el domingo a las 16, estadio Parque 23 de Junio de San Jorge. 
Copa Santa Fe: los clubes de la Primera C salen a jugar el domingo por el torneo provincial

Los tres clubes rosarinos de AFA que participan en el torneo de la Primera C saldrán a escena el domingo para disputar la tercera etapa de la Copa Santa Fe 2026. Central Córdoba, Argentino y Leones FC disputarán sus compromisos en calidad de visitantes. Las revanchas se jugarán entre el 24 y 28 de Junio, respectivamente.

En la tercera etapa jugarán 24 clubes de la provincia con partidos de ida y revanchas. En esta oportunidad ingresan todos los equipos que participan en la doble competencia en AFA. Los tres clubes de Rosario mencionados, más Sportivo Las Parejas y Atlético y 9 de Julio de Rafaela.

Central Córdoba viaja a Fighiera

Central Córdoba visitará al Club Atlético Central Argentino en Fighiera, el domingo a las 15. El encuentro revancha se jugará el miércoles 24 a las 19 en el estadio Gabino Sosa.

Los charrúas, de flojo rendimiento en la Primera C, buscarán afrontar de la mejor manera el certamen provincial. El técnico Arnaldo Sialle recién el viernes dará a conocer el plantel que jugará en el partido de ida.

>> Leer más: Mundial 2026: la selección argentina y una ventaja inesperada para la fase de grupos

Salaíto
Argentino. El Salaíto vistará a Unión de Arroyo Seco, el domingo a las 15.30, el partido de ida por la Copa Santa Fe.

Argentino. El Salaíto vistará a Unión de Arroyo Seco, el domingo a las 15.30, el partido de ida por la Copa Santa Fe.

Argentino visita a Unión en Arroyo Seco

El equipo de barrio Sarmiento, con un opaco presente en la cuarta categoría, disputará el primer compromiso de visitante ante Unión de Arroyo Seco, el domingo a las 15.30, en el estadio Antonio Di Giacomo.

La revancha ante El Panza se jugará el miércoles 24 de Junio , a las 15.30 en el estadio José Martín Olaeta.

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Leones FC. El equipo de la familia Messi afrontará sus partidos ante Atlético San Jorge. El primer encuentro será en el domingo a las 16, estadio Parque 23 de Junio de San Jorge.

Leones FC. El equipo de la familia Messi afrontará sus partidos ante Atlético San Jorge. El primer encuentro será en el domingo a las 16, estadio Parque 23 de Junio de San Jorge.

Leones FC jugará en San Jorge

El equipo de la familia Messi afrontará por primera vez la Copa Santa Fe. El club fue incluido en esta edición por participar en los torneos de AFA.

En su primera participación disputará el cruce ante el Club Atlético San Jorge (perteneciente a la Liga Departamental de fútbol San Martín). El partido de ida se jugará el domingo 21 de junio a las 16, en el estadio Parque 23 de Junio, mientras que la revancha está pautada para el domingo 28 de junio.

Los otros cruces, entre el 21 y 28 de junio

La tercera fase tendrá además estos cruces: Romang FC v. Reconquista CF, Atlético Tostado v. Náutico El Quillá, Colón (San Justo) v. Ciclón Racing, Sanjustino v. Brown (San Vicente), Domingo F. Sarmiento v. 9 de Julio (Rafaela), Sportivo Suardi v. Atlético de Rafaela, Los Andes (Alcorta) v. Deportivo Gödeken y Club Arteaga v. Centenario (San José de la Esquina).

Timbuense y Sportivo Las Parejas en Julio

Por su parte el cruce entre Timbuense y Sportivo Las Parejas, el partido de ida, se jugará el miércoles 1 de julio, a las 21 en Timbúes

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