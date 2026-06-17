Mundial 2026: Inglaterra metió un debut como para que le presten atención

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Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, los cinco que integran la lista
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Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero
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Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
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Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño
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Rosario espera a Milei el 20 de Junio y la Casa Rosada excluyó a Villarruel
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Estudiantes de medicina relevarán a las personas en situación de calle
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Una provincia decretó asueto tras el triunfo de la selección argentina ante Argelia
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El consumo de carne bajó a niveles récord y en Rosario hay un boom del cerdo
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La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner
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Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín
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En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio
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Caso de abuso: Educación interviene el jardín y planea reemplazar al personal
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Aapresid vuelve a Rosario con más auditorios, más tecnología y más negocios
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Paritaria en la Bancaria: el sueldo inicial supera los 2,3 millones de pesos
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Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia