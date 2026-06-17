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Mundial 2026: Inglaterra metió un debut como para que le presten atención

Venció a Croacia 4 a 2 en un duelo muy entretenido, de ida y vuelta, al que le sobraron llegadas y emociones

17 de junio 2026 · 20:48hs
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Kane anotó dos goles y fue el arma ofensiva más peligrosa de Inglaterra.

Kane anotó dos goles y fue el arma ofensiva más peligrosa de Inglaterra.

En un duelo repleto de emociones, el seleccionado inglés superó 4 a 2 a Croacia, en el Dallas Stadium, por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026. Por los nombres propios, era uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos y no defraudó. De ninguna manera.

Los dos equipos protagonizaron un choque con muchas alternativas hasta su expiración y eso redundó en un gran espectáculo para los asistentes.

Estos dos representativos en la previa asomaban como serios candidatos, al menos para quedarse con su zona, y por eso este resultado ubica al elenco británico en una mejor posición de largada.

>>Leer más: Mundial 2026 en La Capital: toda la Copa del Mundo, ahora también con acceso directo como una app

Inglaterra, con Kane como bandera

Dos goles del centrodelantero Harry Kane (uno de penal), uno de Jude Bellingham y otro de Marcus Rashford, en el tramo final, acabaron con la resistencia de una meritoria selección croata, que empardó en dos ocasiones la desventaja, con tantos de Baturina y Musa, pero terminó cayendo víctima de sus errores frente a un conjunto inglés que ve reafirmada su condición de aspirante al título.

De esta manera, en un partidazo con un ida y vuelta permanente hasta el último minuto, con situaciones en las dos áreas, Inglaterra y Croacia volvieron a protagonizar un atractivo espectáculo de intercambio de golpes en el que lo inesperado gana siempre terreno a las tácticas de pizarrón.

De esta manera, de la mano de las conquistas de Kane, Inglaterra mostró que quiere hacerse un lugar en la mesa de los que van a pelear esta tan anhelada Copa.

>>Leer más: Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces

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