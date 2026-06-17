Unidos mira el modelo de la Constituyente para discutir la nueva ley electoral de Santa Fe

El oficialismo abre este jueves el debate con los integrantes de la alianza. Evalúan que cada partido presente su propio proyecto. Qué está en discusión

Unidos para Cambiar Santa Fe activará este jueves el debate formal de la nueva ley electoral de la provincia y podría apelar a un manual que ya usó en la Convención Constituyente: abrir el juego y que cada partido de la alianza ingrese su propio proyecto .

La reunión está convocada para las 18 en el comité provincial de la UCR.

Este miércoles, dirigentes del radicalismo se reunieron para conversar sobre la propuesta que llevarán al encuentro donde se empezará a discutir el ordenamiento electoral de la provincia, según las coordenadas de la nueva Constitución.

La UCR tiene la responsabilidad principal en el debate . Es el partido del gobernador Maximiliano Pullaro , tiene la mayoría de las bancas en el Senado y es la fuerza con mayor despliegue territorial.

Participaron de la reunión el presidente de la UCR Santa Fe, el senador Felipe Michlig, y los dos responsables por el Poder Ejecutivo. Uno es el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y el otro es el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano.

También estuvieron el diputado José Corral; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, y el expresidente del Concejo santafesino Leandro González, hoy responsable del ente administrador del puerto de la capital de la provincia.

La hoja de ruta de Unidos

“Una hipótesis es que cada partido presente su propio proyecto”, dijo a La Capital uno de los participantes de la reunión.

Es el mismo método que usaron el año pasado, durante la reforma constitucional. En lugar de presentar un proyecto cerrado de Unidos, el radicalismo, el socialismo, el PRO y los otros espacios ingresaron su propuesta y después se buscaron acuerdos. Tanto al interior de Unidos como con otras fuerzas. Sobre todo con el peronismo.

En el caso de que el oficialismo siga esa receta, la idea es que se presente el mismo proyecto en Diputados y el Senado y se discuta en simultáneo en ambas Cámaras, con una mesa que vaya puliendo acuerdos.

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En Unidos entienden que ese camino ayuda a despejar el fantasma de un paquete cerrado y a incorporar propuestas de la oposición.

“No hay demasiados secretos”, dicen en la UCR. Allí imaginan una Paso abierta y una elección general en la que el piso para entrar al reparto de bancas se ubique entre el 3 por ciento del padrón —el valor actual— y el 5 %.

Sobre el instrumento de votación, una propuesta es sostener las cinco boletas por categoría en las primarias, cuando se definen los candidatos, y evaluar si se pueden unificar en una papeleta los cargos ejecutivos y legislativos de un mismo nivel.

Por ejemplo, que en una boleta aparezcan gobernador y diputados provinciales, e intendente y concejales en otra. Habría que ver en ese esquema si el senador va en la papeleta provincial o en un cuerpo aparte.

Ideas en danza

En el trámite parlamentario es clave la posición del socialismo. El PS tiene 14 de las 28 bancas de Unidos en Diputados.

En el partido de la rosa creen que no habrá demasiados cambios respecto del esquema actual y plantean pensar en reglas que se ajusten a todos los escenarios. “Un día podés ser oficialismo y otro oposición”, sostienen.

En principio, están descartadas algunas ideas que circularon en el último tiempo. Por ejemplo, un esquema a la uruguaya para que quien encabece una lista para un cargo ejecutivo también esté al frente de la nómina de legisladores.

Más allá de que la propuesta apunta a darle mayor volumen a los ámbitos parlamentarios, resulta difícil de explicar a la sociedad en tiempos de desconfianza hacia la política.

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Sobre los tiempos, en el radicalismo pretenden que los proyectos se presenten antes de la primera quincena de julio próximo. Y que todo el debate parlamentario lleve entre un mes y un mes y medio, para que se apruebe antes de que termine agosto.