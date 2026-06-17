Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª

Un joven de 20 años fue acribillado mientras se jugaba el partido de Argentina y Argelia en el Mundial 2026 y quedó internado con lesiones graves

Un joven de 20 años fue hospitalizado este martes a la noche después de una balacera en el barrio Godoy . Entre otros detalles, los investigadores confirmaron el secuestro de 12 vainas servidas a dos cuadras de la comisaría 32ª como rastro del ataque en la zona oeste rosarina.

Los policías que estaban de guardia en la seccional recibieron aviso sobre los disparos a las 23 en el cruce de Milici y Uriarte . Después de la agresión, los familiares de Federico A. se encargaron de trasladarlo para que recibiera asistencia médica cuanto antes y las fuerzas de seguridad se ocuparon de escoltar al vehículo.

El muchacho herido quedó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). En tanto, los investigadores hallaron un arma de fuego en la vía pública y recogieron material balístico en busca de reconstruir lo ocurrido mientras buena parte de la ciudad estaba pendiente del debut de Argentina en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá .

El paciente atendido en el nosocomio municipal sufrió lesiones en la pierna izquierda como resultado de la balacera. El procedimiento en la zona del ataque concluyó sin arrestos ni testimonios que permitieran reconstruir en qué circunstancias lo atacaron.

Lo cierto es que la víctima cayó herida a poco más de dos cuadras de la comisaría ubicada en Julio Vanzo y Danieri. A la hora de buscar evidencia, los agentes de la seccional encontraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros en Uriarte al 7700. En la misma cuadra secuestraron una docena de restos de proyectiles compatibles con el arma de fuego.

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Tras la denuncia, la familia del joven prefirió llevarlo al Heca por su cuenta en vez de esperar la llegada de una ambulancia. Al margen de lo ocurrido en el traslado, la Policía de Investigaciones (PDI) también fue a inspeccionar la zona para profundizar la pesquisa.

Los primeros reportes oficiales indican que la pistola hallada por las autoridades había quedado tirada en la calle. No obstante, hasta la mañana siguiente no habían trascendido pistas con respecto a quién abrió fuego contra la víctima en el barrio Godoy.