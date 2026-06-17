Newell's: a 121 años, una placa en homenaje al triunfo en el primer clásico

Como muestra de reconocimiento, autoridades de Newell's mañana instalarán una placa conmemorativa en Plaza Jewell, donde se jugó ese trascendental duelo

Faustino González fue el autor del único gol en ese partido de relevancia histórica.

En las instalaciones del Club Atlético del Rosario (actual Plaza Jewell), la sede donde se disputó el primer partido entre Newell's y Central, este jueves se colocará un placa en recuerdo de ese partido que ahora, con el correr del tiempo, adquirió rasgos de gran relevancia histórica.

En ese duelo comenzó a forjarse una rivalidad futbolera, muy característica de la ciudad, muy nuestra. El equipo leproso venció 1 a 0 y allí se empezaron a construir eslabones fundacionales y referenciales del fútbol rosarino, que tuvieron a Newell’s como uno de los grandes protagonistas.

La única anotación en ese pleito la marcó Faustino González, un nombre propio de enorme importancia en los primeros pasos de la entidad rojinegra , y que lo elevó de condición en el podio del recuerdo del pueblo leproso.

Faustino, más que un jugador

Faustino, además de integrar ese conjunto que trascendió los tiempos, fue socio fundador de la entidad rojinegra y una de las figuras más importantes, que tomó un papel destacado y esencial en esos años de crecimiento institucional.

Según se supo, en el evento estarán presentes dirigentes de ambos clubes, que buscarán seguir afianzando y acentuando los lazos culturales y deportivos y, a 121 años, se pondrá el foco nuevamente en aquel partido donde se comenzó a escribir todo en el fútbol rosarino.

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