Aníbal subió a Alberto a la carrera presidencial y Kicillof a Cristina

Ambos funcionarios realizaron esas declaraciones luego de que el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, señalará anteayer que “Alberto ha dicho que sí, (Sergio) Massa ha dicho que, no por lo que leído, y creo que Cristina no va a ser” , al ser consultado sobre los eventuales candidatos presidenciales del Frente de Todos para el 2023.

Pero también, Máximo puso en duda de que el jefe de Estado intente la reelección sometiéndose a una elección interna como las Paso compitiendo con otros precandidatos.

“No es una anomalía ser presidente y querer competir en unas internas. No tiene nada de malo que un jefe de Estado sienta que esa es la mejor forma de dirimir las diferencias que existen en el propio frente. No hay que tener miedo a competir”, afirmó Aníbal en declaraciones a Radio Con Vos.

Y en ese sentido, destacó: “Lo voy a respaldar porque siempre hago eso cuando hay un presidente peronista”.

De esta forma, el titular de la cartera de Seguridad respondió a Máximo, quien consideró que “para un oficialismo, que su presidente vaya a las Paso con otros competidores es, por lo menos, extraño”.

Por su parte, Kicillof volvió a “subir” a una posible candidatura presidencial a la actual vicepresidenta para el año próximo. "Cristina es quien conduce el movimiento político más importantes del país y tiene todas las condiciones para ser presidenta. A mí me gustaría, pero obviamente la condición de la candidatura va a estar en sus manos", señaló el mandatario bonaerense.

Al respecto, aclaró que "falta mucho para las elecciones" y también indicó que "ese «Cristina 2023» puede significar muchas cosas". En ese sentido, se quejó de que "en Juntos por el Cambio ya tienen una docena de candidatos" para la presidencia.

"En 2015, Macri hizo campaña adentro del disfraz de Mickey. Ahora están diciendo lo que piensa: es un momento fantástico", sostuvo Kicillof, quien también aseguró que su antecesora, María Eugenia Vidal, "pasó de paloma a halcón, de Heidi a (Margaret) Thatcher".

En tanto, al ser consultado Aníbal Fernández si opina que el presidente tiene intenciones de ser reelecto, sentenció: “Sí, claro. No caben dudas”.

“Cuando fui candidato a gobernador bonaerense en 2015 no tenía muchas ganas, pero me lo pidió Cristina (Fernández Kirchner) y luego me entusiasmé, competí y gané en las Paso”, apuntó en relación a la interna del Frente para la Victoria (FpV) que disputó con el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez.

Kicillof, por su parte, remarcó: "En el Frente de Todos no tenemos derecho a distraernos. Por eso creo que es prematuro hablar de candidaturas. Por más que nuestro frente cruja, hay que mostrar para dónde queremos ir y no hay que ser abstracto en esto".

Al analizar los índices económicos actuales, el ex ministro de Economía alertó que hay "una situación contradictoria: se recupera el empleo, las empresas y la producción, pero los salarios no alcanzan". Por lo que destacó: "Hay que pasar urgente a la etapa distributiva y mejorar ingresos. Hay que cortar la inercia del aumento de los precios. El objetivo tiene que ser una recuperación de los ingresos populares".

El ministro de Seguridad, explicó, ante los cambios de ministros, que tanto Juan Zavaleta (Desarrollo) como Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat) dejaron el gabinete nacional “para dar pelea en sus distritos _Hurlingham y Avellaneda_, algo que ya estaba hablado con el presidente”.

Aníbal Fernández coincidió con Kicillof en que en la actualidad “hay un crecimiento” del empleo y de la actividad económica, y ahora se necesita que eso “llegue al bolsillo” del trabajador.