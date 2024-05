Alimentos almacenados: la Justicia advierte sobre el "incumplimiento" del gobierno

A través de un escrito, el juez Sebastián Casanello aseguró este viernes que e l gobierno nacional no cumplió en notificar cómo será el reparto de las toneladas de alimentos que tiene almacenados en depósitos del Ministerio de Capital Humano , cuya titular, Sandra Pettovello , fue respaldada por la Casa Rosada en medio de una crisis que terminó con la salida de uno de los principales funcionarios de su cartera .

“De manera complementaria a lo informado el 30 de mayo pasado, póngase en conocimiento de la Sala II de la Cámara del fuero que no se dio cumplimiento ni solicitado prórroga o suspensión respecto de la medida ordenada en el punto II de la resolución del 27 de mayo ( la presentación de un plan de distribución de los alimentos almacenados en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino) por parte de Capital Humano, pese a estar notificado y tras haberse vencido el plazo otorgado para su presentación”, reza el escrito del magistrado.

Paralelamente, el gobierno respaldó a Pettovello por su “trabajo increíble” y afirmó que “es falso que se estaban venciendo” los alimentos almacenados. En ese marco, sostuvo que “todavía no está el cronograma de distribución” de los mismos a sectores vulnerables.

Pettovello no se discute

“Pettovello no está en discusión sino que, además, no dejamos a diario de ponerla en valor: para nosotros, es una número uno y lo está dando todo en un ministerio tan complicado con cuestiones que no funcionaban o lo hacían con cierta falta de transparencia”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.