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Alberto Fernández dijo que si tomaba los consejos de Cristina el país "estallaba en mil pedazos"

El expresidente volvió a distanciarse de su compañera de fórmula en 2019, defendió el acuerdo alcanzado en su gestión con el FMI y sostuvo que la deuda contraída por Macri "era legitima"

12 de octubre 2026 · 16:58hs
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Alberto Fenández y Cristina Fernández de Kirchner en su estapa justos en la Casa Rosada

Alberto Fenández y Cristina Fernández de Kirchner en su estapa justos en la Casa Rosada

Alberto Fernández y Cristina Kirchner hicieron las pases de cara a las elecciones del 2019 y lograron imponerse en las elecciones presidenciales. Como fórmula condujeron al país hasta 2023. Sin embargo, una vez terminado el gobierno, y también durante, marcaron sus diferencias. El último que recogió el guante fue el expresidente que defendió el acuerdo que logró con el Fondo Monetario Internacional y disparó: “Si hubiera hecho lo que Cristina decía hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”.

No es la primera vez que Alberto Fernández apunta los cañones contra su exvicepresidenta. Lo había hecho en medio de la gestión con las consecuencias económicas por la pandemia de coronavirus, también meses antes de dejar Casa Rosada y lo hizo en otras oportunidades una vez acabado su gobierno.

En esta oportunidad, Fernández defendió su rol como máxima autoridad del Estado y empoderó el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, que firmó junto a Martín Guzmán y derivó en la ruptura del bloque peronista en la cámara de Diputados, con la renuncia de Máximo Kirchner como jefe de bancada.

Al ser consultado por el acuerdo que firmó y si hubiera cambiado algún punto, Fernández no dudó: “No hubiera cambiado nada, creo que si cada uno hubiera entendido el rol que tenía hubiera sido más fácil”.

La relación con Cristina Kirchner

Alberto Fernández reconoció que la figura de Cristina Kirchner como vicepresidenta era “de un peso muy importante”, pero rescató que “se encontró con un presidente que no compartía todas sus miradas”.

En este sentido, el expresidente remarcó que “el solo hecho de que te pidan que le obedezcas a la vicepresidenta, hay algo que está mal. Si le hubiera hecho lo que Cristina decía capaz que estábamos muy mal”.

Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, capaz hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos", reafirmó Fernández.

Legitimó la deuda

En otro tramo de la entrevista con el podcast Sistema Joaco Santos, Alberto Fernández contó que recibió un país con USD 11.000 millones de reservas y una deuda de USD 44.000 millones, a raíz del préstamo solicitado por la gestión de Mauricio Macri.

>> Leer más: "Siguen intentando disciplinarnos", dijo Máximo Kirchner luego de ser demorado en San Luis

Sobre el regreso al Fondo Monetario Internacional, Fernández aseguró que nunca pensó en no pagar esa deuda. "¿Cómo iba a desconocer una deuda contraída por un presidente elegido democráticamente, que tomó esa deuda en enero de 2018, después de haber ganado las elecciones legislativas de octubre de 2017? Es decir, apenas tres meses antes".

"Tenía toda la legitimidad del mundo para hacer lo que hizo. Hizo un desastre, pero tenía toda la legitimidad”, dijo el exmandatario en contrapunto con los sectores del peronismo y la izquierda que pedían no reconocer la deuda contraída por Mauricio Macri y el por entonces ministro de Economía, Luis Caputo.

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