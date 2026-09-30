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"Siguen intentando disciplinarnos", dijo Máximo Kirchner luego de ser demorado en San Luis

La medida, en el marco de la causa Hotesur, se realizó cuando el diputado viajaba hacia San Juan para reunirse con referentes del peronismo

30 de septiembre 2026 · 19:40hs
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El diputado nacional y referente de La Cámpora.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El diputado nacional y referente de La Cámpora.

El diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria, UP) se refirió este miércoles al incidente que sufrió mientras circulaba en la provincia de San Luis, donde fue demorado debido a que su vehículo tenía orden de captura en el marco de la causa Hotesur. "Mientras rematan el país, la policía, la Justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos", bramó.

"No es la primera vez que lo intentan, no será la última. No se cansan, nosotros tampoco. Mañana nos vemos en San Juan", sostuvo el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner en un comunicado.

"Como cada vez que recorro el país, me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros. Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema en la ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata", aseveró.

La palabra de Máximo Kirchner

En ese marco, el legislador detalló que "en un control de ruta en el ingreso a San Luis" lo demoraron porque la camioneta "tenía un supuesto pedido de captura del juez Julián Ercolini, de Comodoro Py".

"También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro. Por supuesto, dio negativo. Como siempre hice, esperé a disposición de la policía de esa provincia y de la Justicia para que aclaren el entuerto. Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje", comentó.

El hecho ocurrió en un puesto limítrofe entre Córdoba y San Luis, precisamente en la localidad puntana de Justo Daract. Tras verificaciones correspondientes, se produjo el secuestro del vehículo, según informaron medios locales.

El líder de La Cámpora viajaba hacia San Juan, donde este jueves se reunirá con referentes del peronismo y militantes.

En su visita a la provincia gobernada por Marcelo Orrego, el legislador tiene previsto un encuentro con diputados nacionales e integrantes de la conducción del Partido Justicialista sanjuanino.

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