Cristina Kirchner, con chances de ser candidata: qué dijeron sus abogados

Según sus nuevos letrados que presentan su caso en Naciones Unidas sostienen que está habilitada para las primarias. Los fundamentos jurídicos

Cristina Fernández de Kirchner contrató nuevos abogados para presentar su caso judicial frente al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas . El anuncio fue por redes sociales y por una conferencia de prensa de los letrados que hablaron de las chances de que la expresidenta se presente en las elecciones, algo prohibido por la condena.

De hecho, Rafael Valim , Javier Borrego y Carlos Beraldi explicaron que presentaron también una medida cautelar para pedir la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que permitiría que CFK vuelva a competir en una elección.

“Hay una cautelar que pide la suspensión de esta sanción que contradice y vulnera precedentes clarísimos del Comité. El Comité no permite inhabilitaciones perpetuas. Pero pediremos la revisión total de la sentencia”, detalló Valim, el abogado brasileño que participó de la defensa del presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva en el caso Lava Jato.

Por su parte, el abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, deslizó que la inhabilitación perpetua fijada en la sentencia no podría impedir de inmediato la participación de la expresidenta en las PASO.

En rigor, reflexionó sobre el alcance del fallo y argumentó que técnicamente la prohibición es para ocupar una función estatal, pero que las PASO no lo son. “Las PASO son elecciones preparatorias de las futuras elecciones para un cargo público, por lo tanto, al sistema PASO Cristina se podría presentar. ¿Por qué? Porque no es para un cargo público”, argumentó.

"A las elecciones del sistema PASO Cristina Kirchner se podría presentar"



Javier Borrego, nuevo abogado de la expresidenta, cuestionó que las primarias "en un principio no son para un cargo" y remarcó: "Si se postula, el respaldo electoral puede ser difícil para la oposición". pic.twitter.com/pKzuA1tMaN — Corta (@somoscorta) July 29, 2026

Luego agregó en tono político: “Ahora, si se presenta, el respaldo electoral puede ser difícil para algunos de la oposición. Entonces ¿qué ocurre? Que parece que hay un proyecto de decreto de ley para suprimir las PASO... pero bueno, esto se cuenta porque todo está relacionado", advirtió.

El abogado cuestionó los fundamentos de los fallos en la causa. “Los jueces empiezan y hacen 1600 folios de sentencia, 1554... y luego llegan a la Corte Suprema con 25 folios ¿Esto qué es? Por favor, vamos a ser serios. Toda persona tiene dignidad humana y hay que respetarla", definió.