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Máximo Kirchner ratificó que Cristina buscará competir en 2027

El diputado también destacó que la estrategia de su madre ante la ONU “pone nerviosas” a muchas personas

29 de julio 2026 · 19:09hs
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Máximo Kirchner insistió en que el Partido Justicialista desea que su madre vuelva a ser candidata presidencial en 2027.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

Máximo Kirchner insistió en que el Partido Justicialista desea que su madre vuelva a ser candidata presidencial en 2027.

Luego de que Cristina Fernández anunciara la elevación al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) de su condena por corrupción en la causa Vialidad, el diputado nacional Máximo Kirchner insistió en que el Partido Justicialista (PJ) desea que su madre vuelva a ser candidata presidencial en 2027.

Tras afirmar que, si bien “cualquiera que quiera ser candidato puede serlo, Cristina no”, el legislador aseguró: “Queremos que sea ella, quien está demostrando, incluso en la carta que publicó y en todos los lugares, su vocación de querer participar en la vida política argentina”.

Las chances electorales de Cristina

Fue entonces cuando aseveró que el hecho de que Cristina tenga la posibilidad de presentarse a las elecciones del año próximo “pone nerviosas” a varias personas.

“Entendemos que es la persona más capacitada para hacerlo y que dio muestras sobradas de tener el coraje para dar esa pelea y representar los intereses de los argentinos”, añadió.

Luego destacó que “esa proscripción que sufre Cristina y una porción de la sociedad que la quiere votar marcan el destino del país”. Y resaltó que “la vocación de cambiar el destino de los argentinos” está de parte de la exmandataria.

Acerca de la posibilidad de que su madre sea parte de las listas del PJ en 2027, aseveró que el objetivo del espacio político es “que el país salga adelante”, no conseguir un eventual indulto.

>>Leer más: Máximo Kirchner: "Un frente anti-Milei no me convence, hay que construir una opción diferente"

“Nuestro fin es que los argentinos puedan desarrollar sus vidas de modo mucho más normal de lo que vemos hoy, con un país en donde realmente se está rompiendo el orden social, en donde los equilibrios marcan cada vez más distancia entre unos y otros en la desigualdad económica”, completó.

Al respecto, Máximo aseveró: “Si hay algo que corta transversalmente el tema es que la realidad económica era muy diferente cuando gobernó ella”.

Cristina anunció este miércoles que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad.

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