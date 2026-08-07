Kicillof criticó al gobierno libertario por la ley de propiedad privada

Durante la peregrinación por San Cayetano, el gobernador de Buenos Aires también fustigó la represión en la marcha de este jueves en el Congreso

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , afirmó este viernes que la represión policial registrada en el Congreso nacional fue “lamentable” y volvió a criticar la ley de propiedad privada , que fue aprobada en el Senado.

“Fue lamentable la represión policial. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, reprimir a gente pacífica” , dijo Kicillof en su llegada a Liniers para la peregrinación de San Cayetano.

Sobre el proyecto que logró media sanción en la Cámara alta esta madrugada, Kicillof indicó que el gobierno de Javier Milei fue “cambiando" la ley y "quedó un 10 por ciento" .

"Es un gobierno que no escucha y quiere anotarse triunfos. Hay que defender la soberanía, no pueden estar rematando el país. Este modelo nos lleva a un callejón sin salida, es un desastre ”, sumó.

Respecto de la movilización religiosa, Kicillof dijo: "No venimos a tener ningún protagonismo. Es un día de fe y la idea no es partidizar sino acompañar a un pueblo que está sufriendo”.

Acompañamos la marcha en el día de San Cayetano por "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo". Nuestro país atraviesa una difícil situación con pérdidas de empleo, con una sociedad cada vez más endeudada y un Gobierno Nacional ciego y sordo frente a la crisis que genera.



Como… pic.twitter.com/Ptf9Sb9rNc — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 7, 2026

Además, se refirió a la microeconomía y a la mora de los argentinos, que subió por 19 meses consecutivos y llegó a alcanzar al 12,8 % de las familias.

“El lío lo armó Milei, no es la gente que irresponsablemente se endeuda. Esto creció. Tiene que ver con que los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas por las decisiones que toma el gobierno”, aseveró.