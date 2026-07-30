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Cristina Kirchner: un extitular del comité de la ONU reveló qué puede ocurrir con su condena

El abogado argentino Fabián Salvioli dijo que un fallo de ese órgano internacional “es vinculante” para la Justicia local, pero aclaró que no resolverá si la expresidenta “es culpable o inocente”

30 de julio 2026 · 15:45hs
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Los abogados de Cristina pidieron que sea rehabilitada para ocupar cargos públicos y liberada se su prisión domiciliaria.

Foto: Archivo / La Capital.

Los abogados de Cristina pidieron que sea rehabilitada para ocupar cargos públicos y liberada se su prisión domiciliaria.

El abogado Fabián Salvioli dijo este jueves que un fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) “es vinculante” para la Justicia argentina, aunque aclaró que ese órgano internacional no resolverá si la expresidenta Cristina Kirchner “es culpable o inocente”.

El jurista, que fue presidente del Comité dependiente de la ONU en 2018, aludió de ese modo a la presentación de los abogados de la exmandataria en la que solicitaron que sea rehabilitada para ocupar cargos públicos y liberada de su prisión domiciliaria.

“El comité no puede declarar que (la expresidenta) es inocente ni que es culpable, lo que puede decir es si la actuación del Estado fue o no violatoria de un instrumento jurídico que es vinculante para la Argentina como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos”, aseveró.

El rol del Comité de Derechos Humanos de ONU

Salvioli advirtió que “el parámetro de arbitrariedad del comité es muy alto” y resaltó que, para que tome una decisión, “tiene que existir una arbitrariedad muy manifiesta, porque si no estaría actuando como un órgano revisor de instancias judiciales nacionales y eso no corresponde”.

“Las decisiones del comité se consideran recomendaciones, pero se entiende que son vinculantes”, dijo. Y puntualizó que, “al ser la última instancia en la cual un órgano decide sobre los derechos de una persona, lo lógico es que sea considerado vinculante, porque un Estado no puede ser juez y parte”.

Agregó que “los requisitos formales de la presentación ante el comité” presentado por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego “están cumplidos, pero la sustancia tiene que ser evaluada por ese órgano compuesto por 18 personas expertas e independientes, que actúan a título personal y no reciben instrucciones de ningún Estado”.

>>Leer más: Máximo Kirchner ratificó que Cristina buscará competir en 2027

Para el jurista, el pacto mencionado es “un tratado que forma parte de la propia Constitución Argentina”, por lo cual si no se cumplen las decisiones del comité “el Estado claramente incurre en ilicitud internacional y entra en un desprestigio muy grande para el país”.

A modo de ejemplo, Salvioli explicó que, cuando presidió el comité, se decidió “conmutar condenas a muerte impuestas en juicios injustos” y dijo que el organismo “puede revisar el proceso o solicitar la anulación cuando hay una arbitrariedad escandalosa y, consecuentemente, la reparación lógica, que es la puesta en libertad”.

“La Argentina tiene, en democracia, una tradición de cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales”, aseveró.

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