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Adorni se reunió con senadores de LLA, pero Bullrich pegó el faltazo

La titular del bloque libertario afirmó tener "muy complicada la agenda de labor parlamentaria". El encuentro se dio en la previa al pedido de interpelación al jefe de Gabinete

23 de junio 2026 · 13:48hs
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Sigue la tensión entre Manuel Adorni y Patricia Bullrich.

Sigue la tensión entre Manuel Adorni y Patricia Bullrich.

La tensión entre Manuel Adorni y Patricia Bullrich sigue creciendo luego de que el jefe de Gabinete convocara este martes a una reunión con el bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), a la que la exministra de Seguridad Nacional no fue. El encuentro se dio en la previa al pedido de interpelación que la oposición de la Cámara alta quiere realizarle a Adorni, que podría tener lugar este jueves.

Según afirmaron en el entorno de Bullrich, la jefa del bloque de senadores de LLA no participó del encuentro porque tiene "muy complicada la agenda de Labor Parlamentaria".

El faltazo de la exministra se dio en un marco de fuerte tensión con Adorni, quien recientemente fue imputado por enriquecimiento ilícito. En reiteradas oportunidades, Bullrich resaltó las presuntas irregularidades derivadas de las declaraciones del exvocero.

>> Leer más: Bullrich volvió a desmarcarse del gobierno y cuestionó a Adorni: "Esto es más que un error"

Tres reuniones en Casa Rosada

El encuentro de este martes surge de una convocatoria a tres reuniones por parte del jefe de Gabinete. Se dividieron de esta manera para que el cuestionado funcionario pueda dialogar con los 21 senadores que integran el espacio de LLA en la Cámara alta, que es presidido por Bullrich.

La primera reunión fue a las 11, otra se desarrolló a partir de las 13.30 y la última comenzó a las 16. Los tres encuentros fueron en el despacho de Adorni, ubicado en la planta baja de la Casa Rosada.

Además de Bullrich, hubo otras ausencias. Entre ellas, el cordobés Luis Juez, quien afirmó contar con compromisos en su provincia y la del formoseño Francisco Paoltroni, quien se encuentra en el exterior.

Bullrich cuestionó la declaración jurada de Adorni

Tras presentar la corrección de su declaración jurada ante la Oficina de Anticorrupción (OA), Adorni admitió que "cometió un error" en el diseño de sus registros patrimoniales de 2023 y 2024. Y repitió enfáticamente que no es "un chorro".

A pesar de las aclaraciones, Bullrich criticó la declaración jurada del jefe de Gabinete. "Esto es más que un error, es una omisión ética y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado", reprochó la senadora, que agregó: "Ahora será la Justicia la que tendrá que determinar".

>> Leer más: Las reacciones cruzadas de Milei y Villarruel tras la declaración jurada de Adorni

No es la primera vez que Bullrich tiene un contrapunto con la Rosada, en especial por la situación de Adorni. Ya le había pedido al funcionario que adelantara la presentación de la declaración jurada, solicitud que reiteró en la sesión en la que la legisladora se abstuvo de votar el pliego de jueza de María Verónica Michelli.

Esas diferencias no implican una ruptura política, pero sí reflejan que Bullrich busca preservar un perfil propio frente a uno de los temas más sensibles que enfrenta actualmente la administración libertaria.

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