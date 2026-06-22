Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública está "un poco mejor"

El gerente de la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción dijo que a nivel nacional "la actividad no repunta desde 2023"

La construcción privada sigue con signos de retracción o caía en los índices. La inflación en dólares no puede trasladarse a precios

Desde mediados de 2023, la actividad de la construcción registra una caída del 30 por ciento a nivel nacional . Así lo señaló Rubén Llenas, gerente de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Rosario.

El empresario aclaró que en la provincia de Santa Fe el impacto de la crisis también se siente en el sector privado porque el mercado “no convalida el traslado de los costos a precios”.

“A nivel nacional estamos trabajando con un 30 por ciento menos de actividad de la que teníamos a mediados de 2023. Eso no se recuperó nunca, pero la provincia de Santa Fe tiene una realidad un poco mejor”, señaló Llenas.

En declaraciones a LT8 , el empresario de la construcción señaló que “ Nación se retiró de la inversión para obras públicas, y no hay expectativa de que esto se revierta en lo que resta del año”.

Llenas dijo que, en cambio, “el gobierno provincial entendió que la creación de infraestructura es fundamental para el desarrollo de la región, y está invirtiendo en buena medida”.

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Pero, en esta jurisdicción, aclaró que “en la obra privada, que siempre fue el motor de la construcción, se evidencia desde mediados del año pasado una retracción o caída de los indicadores. Eso es así porque los costos siguen subiendo y no es posible trasladarlos al costo del metro cuadrado. El mercado no lo convalida”.

“Por ese motivo, lo poco que se mueve de parte de los préstamos hipotecarios van directamente a la compra de inmueble usados. El metro cuadrado en dólares está caro. La inflación en dólares se ve muy bien en la construcción. Esos costos no pueden pasarse a precio porque el mercado no lo paga”, subrayó Llenas.