La Capital | Ovación | Jorge Messi

Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

El periodista Ángel de Brito, cercano a la familia, dio detalles de la situación del padre del capitán de la selección argentina

23 de junio 2026 · 09:10hs
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Una noticia que llevó alivio a la familia Messi

Una noticia que llevó alivio a la familia Messi

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, recibió el alta médica este lunes después de permanecer varios días internado por un problema de salud que generó preocupación en su entorno familiar. La noticia llevó tranquilidad a la familia del capitán de la selección argentina y los fanáticos en general en medio del Mundial 2026.

El periodista Ángel de Brito, allegado a la familiai Messi, fue quien confirmó la información y señaló que el rosarino de 68 años abandonó el centro de salud donde permanecía bajo observación médica. Según indicó, regresó a Rosario para continuar con su recuperación.

"Le mandamos un beso a Celia y a Jorge, que están en Rosario, ya se volvieron a su casa porque le dieron el alta. La mejor noticia además del partido", expresó el conductor en LAM.

La evolución favorable del padre del astro argentino cerró una etapa de angustia para la familia, que durante los últimos días siguió de cerca su estado de salud y mantuvo contacto permanente con el equipo médico.

Ahora, Jorge Messi continuará el proceso de recuperación fuera del ámbito hospitalario y bajo seguimiento profesional.

>> Leer más: La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Los salud de Jorge Messi

La situación de Jorge Messi tomó relevancia pública después de que circularan versiones falsas sobre su salud. El episodio alcanzó mayor repercusión cuando Messi lloró durante el primer partido del Mundial y reconoció ante los medios que había cosas fuera de lo deportivo que lo tenían angustiado.

Luego, en redes sociales circularon falsos rumores que aseguraban que el padre del futbolista había fallecido. Frente a esas versiones, la familia Messi emitió un comunicado para desmentir los rumores y aclarar que Jorge Messi evolucionaba favorablemente. Además, pidió respeto por la privacidad familiar y reclamó prudencia en la difusión de información relacionada con su estado de salud.

El alta médica llegó pocos días antes del cumpleaños número 39 de Lionel Messi y en un momento clave para la selección argentina en la Copa del Mundo.

La recuperación de Jorge Messi coincidió además con una jornada positiva para el seleccionado nacional: Argentina venció 2 a 0 a Austria y aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 gracias a los dos goles convertidos por el propio capitán argentino.

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