Elecciones en la UTN: impugnaron una lista libertaria por falsificar la firma de una estudiante

La queja fue presentada formalmente ante la Junta Electoral y la agrupación, que había ganado la vicepresidencia, fue impugnada

Las elecciones del centro de estudiantes de la UTN en Rosario terminaron con polémica por una irregularidad cometida por una lista libertaria.

La Junta Electoral encargada del desarrollo de las elecciones de la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional ( UTN ) impugnó una lista de la agrupación libertaria luego de una denuncia realizada por una estudiante, quien alegó que "nunca" hubo consentimiento de su parte para formar parte de la nómina electoral en los comicios de esa casa de estudios .

El hecho fue dado a conocer por la Federación Universitaria de Rosario (FUR), desde donde comentaron que "no es la primera vez" que cometen una irregularidad de este tipo desde ese espacio.

El secretario general de la FUR, Enzo Balbuena, comentó que esta irregularidad ocurrió en los últimos días, mientras se desarrollaba las elecciones de centro de estudiantes en la Facultad Regional Rosario de la UTN.

El dirigente universitario reseñó que las mismas se venían desarrollando con relativa normalidad, hasta que el último día irrumpió la denuncia de una estudiante que formaba parte de la lista de la agrupación libertaria UPL (Universitarios Por la Libertad) , dirigida políticamente por la diputada nacional Romina Diez y el concejal Lautaro Enríquez.

La estudiante, primero a través de las redes sociales y luego por medio de una carta a modo de presentación formal a la Junta Electoral, afirmaba nunca haber dado el consentimiento para formar parte de dicha lista.

"A través de esa nota presentada, la estudiante solicitó que se quite su nombre de una lista que nunca firmó. Pero la Junta Electoral sancionó a la agrupación y la quitó de la nómina de exponentes al centro de estudiantes", señaló Balbuena en declaraciones a LT8.

Frente a ese episodio, la Junta actuó y decidió proceder a contar todos los votos, para luego dar de baja dicha lista por tamaña irregularidad.

Balbuena aseguró que, ante esa denuncia, la agrupación libertaria no negó el hecho sino que se excusó en los tiempos burocráticos de la elección, tras alegar que ya había pasado la etapa de impugnaciones.

"Esta agrupación, que llevaba otro nombre (Alternativa), ya había tenido problemas en 2023 porque habían truchado cuatro nombres. En ese caso la Junta Electoral decidió que se presenten igual, pero este año hicieron algo similar: no trucharon nombres, pero incluyeron gente que no estaba en el padrón", apuntó.

UPL, que se había quedado con la vicepresidencia del centro, terminó impugnada. De esta manera, el centro de estudiantes quedó en manos de la agrupación Gradiente (presidencia), segunda la agrupación Pueblo y Reforma (vicepresidencia), y tercera la agrupación Tecnológicos AutoConvocados (TAC).

Elecciones en la UTN: cuestionamientos al gobierno nacional

"Es una vergüenza lo que año tras año hacen las agrupaciones del gobierno nacional. En lugar de estar exigiendo que implementen la Ley de Financiamiento Universitario, se la pasan rompiendo las reglas para venir a la universidad a defender lo indefendible", cuestionaron desde la FUR, a través de un comunicado.

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En ese sentido, aseguraron que no es la primera vez que estas agrupaciones tienen este tipo de irregularidades: "Ya había sucedido en Ingeniería de la UNR que habían falsificado firmas de estudiantes, así como en las últimas elecciones incluyeron estudiantes que no estaban en el padrón. La diferencia es que esta es la primera vez que no se la dejan pasar".

Por otra parte, el dirigente universitario remarcó que el gobierno nacional lleva casi 250 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario: "Las agrupaciones deberían reclamar por la aplicación de la ley de financiamiento universitario en lugar de hacer truchadas para defender el incumplimiento del gobierno nacional"