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En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario

El aumento de la demanda de gas por las bajas temperaturas generó cortes en estaciones de GNC del Área Metropolitana de Buenos Aires y el territorio bonaerense.

23 de junio 2026 · 18:31hs
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El suministro en las GNC se restringió en Buenos Aires.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El suministro en las GNC se restringió en Buenos Aires.

Las bajas temperaturas dispararon la demanda de gas y obligaron a restringir el suministro de GNC en varias estaciones de servicio del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y el resto del territorio bonaerense. Por el momento, Rosario se encuentra libre de cortes aunque la situación puede cambiar.

En provincia de Buenos Aires el sistema energético priorizó el abastecimiento de usuarios residenciales, hospitales, escuelas y otros servicios esenciales, mientras que algunas industrias también registraron interrupciones en el suministro.

Lo cierto es que la situación no es inédita y en oportunidades pasadas, marcadas por las bajas temperaturas, también se aplicaron restricciones temporales al expendio de GNC.

El vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC, Oscar Olivero, habló con diversos medios de Buenos Aires y precisó que la producción del yacimiento Vaca Muerta debería ser suficiente para abastecer la demanda local, pero señaló que el sistema encuentra limitaciones en el transporte por gasoducto.

Olivero destacó que Argentina tiene suficiente capacidad para transportar 120 millones de metros cúbicos diarios, que alcanzan para cubrir la demanda durante ocho o nueve meses del año.

Con la llegada de las bajas temperaturas, empieza a haber un desajuste entre oferta y demanda: el consumo residencial puede elevarse hasta un 70 % por encima de lo normal con el frío.

>>Leer más: Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas a través de redes sociales

Qué pasa en Rosario

Lo cierto es que hasta ahora la ciudad no registró ningún corte de gas en las estaciones de servicio locales y los usuarios pudieron cargar con normalidad. Sin embargo, el panorama puede complicarse y pueden llegar a necesitarse cortes programados.

"Ni Rosario ni Santa Fe tienen riesgo, por el momento, de verse afectadas. Puede cambiar por alguna razón mayor. Si llegan a realizar un corte de lo que se llama 'gas en firme' se va restringiendo el suministro en un esquema de prioridades, siempre dejando para el final la demanda prioritaria. Ese tipo de cortes se dan por cuestiones de fuerza mayor", contó Juan Manuel Rumin, representante de la Cámara de Estaciones de Servicio, Garages y Afines de Rosario en diálogo con La Capital.

"En todo Santa Fe el GNC está libre de los cortes por cuestiones operativas. Lo que está ocurriendo ahora en Buenos Aires es por falta de transporte de gas: las estaciones de esas áreas del país están en un tipo de contratación que las deja un escalón mas abajo en el esquema de cortes", afirmó.

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