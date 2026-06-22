Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo

Pablo Pino, Flor Croci y otros músicos participarán de un recital en el Galpón de la Música. La entrada es una prenda de abrigo en buen estado

Pablo Pino, uno de los músicos que el sábado se sumará al Frazadazo.

Organizado por la Asociación Civil "Canción Urgente", el próximo sábado el Galpón de la Música será escenario de un nuevo "Frazadazo" , la tradicional campaña solidaria que reúne a destacados artistas rosarinos con el objetivo de recolectar prendas de abrigo para ayudar a personas en situación de calle y sectores vulnerables.

El evento se repite cada invierno desde hace unos diez años. La iniciativa —de la que participan organizaciones como Manos Solidarias Rosario, MUR, FLR y El Qubil — busca reunir donaciones de ropa de abrigo que serán destinadas a quienes más las necesitan durante el invierno.

El evento solidario se desarrollará este sábado, desde las 15, en el Galpón de la Música (Estévez Boero 980). La jornada a artistas rosarinos como Pablo Pino y Novélicos, Flor Croci, Marcos Migoni de Farolitos, Narciso, Mona Bondage, Malta, Perros de la Calle, Juani Favre con Euge Lazarte, entre otros.

La entrada es libre y gratuita. Quienes asistan podrán colaborar acercando ropa de abrigo en buen estado para acompañar la tarea que las organizaciones realizan durante todo el año en distintos barrios de Rosario.

Con casi una década de historia, el "Frazadazo" se ha consolidado como una de las acciones solidarias y culturales más reconocidas de la ciudad, demostrando que la música también puede ser una herramienta de encuentro, compromiso y transformación social.

Música y solidaridad

En el escenario del Galpón de la Música actuarán artistas, cada uno referente de distintos géneros. Habrá rock, cumbia, folklore y ritmos urbanos; todo con un propósito que va más allá de la música, poder ayudar a quien más lo necesita.

Canción Urgente es una asociación civil de músicos y músicas de Rosario que, desde 2017 viene realizando trabajos de inclusión, asistencia alimentaria, colectas y otro tipo de actividades en el territorio. Lo hacen, "con la herramienta que mas sabemos y nos gusta usar, la música", destacan.