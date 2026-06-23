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Vuelco en Albarellos: un conductor perdió el control de su auto y terminó en un zanjón

El siniestro sucedió en la noche del lunes en el kilómetro 12 de la ruta provincial S26. El automovilista, oriundo de Acebal, sufrió heridas leves

23 de junio 2026 · 07:12hs
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Vuelco en Albarellos. El siniestro vial sucedió en la ruta provincial S26 y no participó otro vehículo

Foto: Policía de Santa Fe.

Vuelco en Albarellos. El siniestro vial sucedió en la ruta provincial S26 y no participó otro vehículo

La Policía de Santa Fe reportó el vuelco de un automóvil sobre un zanjón en la ruta provincial S26, en jurisdicción de Albarellos, a unos 45 kilómetros al sur de Rosario. El siniestro vial produjo en las últimas horas del lunes y el conductor sufrió heridas leves

Según las primeras informaciones, el accidente fue protagonizado alrededor de las 22.20 por un automóvil Chevrolet Classic que era conducido por Carlos Omar F. quien es oriundo de Acebal.

Todo sucedió a la altura del kilómetro 12 de la ruta S26. Efectivos de la subcomisaría 7ª de Albarellos que patrullaban por el lugar se encontraron con un automóvil volcado sobre el zanjón de la mano que tiene circulación hacia el este.

Qué heridas sufrió el conductor del auto

Según el parte policial, el conductor había salido del vehículo por sus propios medios y refirió sentir dolor en un brazo. Minutos después, el conductor del automóvil fue asistido por su hermana que lo llevó en su propio vehículo a un centro asistencial.

>> Leer más: Un vuelco en la autopista a Córdoba sumó la tercera víctima fatal este fin de semana

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