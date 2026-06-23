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Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

La selección argentina hizo lo suyo en Dallas y luego Argelia se lo dio vuelta a Jordania, dejando a la Scaloneta como primera del Grupo J.

23 de junio 2026 · 02:11hs
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Argelia festeja el segundo gol

AP

Argelia festeja el segundo gol, el de la victoria ante Jordania, que clasificó primera a Argentina.

Argentina clasificó a los 16avos de final con su victoria ante Austria, pero luego, con la victoria de Argelia sobre Jordania, lo hizo ya en el primer lugar del grupo. Ahora esperará al segundo del Grupo H, que está más que abierto. ¿Se viene el descanso para Messi?

Los dos goles de Lionel Messi le dieron el pasaje a 16avos de final a Argentina, sin depender de nadie. Pero el sistema de desempate olímpico lo consolidó en la primera posición, ya que el único que puede igualarlo en puntos es Austria, al que ya venció.

Hasta el primer tiempo, Jordania le ganaba 1 a 0 a los africanos y forzaba a definir el primer lugar mano a mano el sábado próximo, de nuevo en Dallas, ante los debutantes.

Pero en el complemento Argelia le pateó dos córners similares desde la derecha y lo dio vuelta, primero con un cabezazo directo y luego con un rebote en el medio.

Argentina primera y definen mano a mano

De esta manera, Argentina lidera con 6 puntos (+5), Austria (0) y Argelia (-2) tienen 3 y Jordania quedó ya eliminada sin puntos.

En la última fecha se dará una definición mano a mano entre Austria y Argelia por el segundo lugar. Un empate seguramente los clasificaría a los dos, pero difícilmente pacten ese resultado tácito. Aún está la espina clavada del primer Mundial de los africanos en 1982, cuando austríacos y alemanes acordaron un resultado que los clasificaba a ambos y lo dejaron afuera.

Desde ahí, los partidos de la última fecha se juegan al mismo tiempo.

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