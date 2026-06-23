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Qué es la Noche de San Juan y cómo son los rituales para atraer nuevos comienzos

Este martes por la noche se celebra la fiesta ancestral muy popular en Europa y América latina, que invita a soltar lo viejo y pedir nuevos deseos

23 de junio 2026 · 07:00hs
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El fuego tiene un significado simbólico en la Noche de San Juan

El fuego tiene un significado simbólico en la Noche de San Juan

Cada 23 de junio se celebra La Noche de San Juan, una fiesta popular en varios países para conmemorar el nacimiento del santo Juan Bautista, un predicador judío considerado profeta y precursor de Jesús. Se trata de una noche de festejos en la que se realizan diferentes rituales de purificación y atracción de buenas energías.

Esta celebración es conocida a lo largo del mundo ya que, año tras año, da lugar a una serie de encuentros que tienen como principal protagonista al fuego. Simbólicamente estos rituales, como el salto a la hoguera, tienen por objetivo realizar pedidos, quemar lo viejo y malo y dejar lugar para las nuevas oportunidades y los deseos. Ahora bien, ¿Cuál es el origen de esta celebración y cuáles son los rituales se realizan la noche del 23 de junio?

La Noche de San Juan es una fiesta que se festeja especialmente en países de Europa y América latina. Aunque San Juan Bautista nació el 24 de junio, los festejos se suelen hacer la noche del 23 de junio y sus actividades se extienden hasta el 24.

Ahora bien, en realidad el origen de esta fiesta es pagano ya que los rituales se celebraban por el solsticio de verano para pedir por buenas cosechas en esta época del año. Sin embargo, con el tiempo a través de la expansión del cristianismo por Europa se empezó a asociar con San Juan Bautista debido a que la fecha se acercaba mucho con la de su nacimiento.

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En qué consiste la noche de San Juan

El principal objetivo de esta celebración es abandonar las malas energías y espíritus del último año para celebrar un nuevo inicio. Las prácticas están relacionadas a atraer buena salud, dinero y amor.

El elemento esencial para llevar a cabo estos rituales es el fuego que funciona como símbolo de purificación. En general se suelen hacer reuniones comunitarias donde la hoguera es la protagonista de la noche. En estos encuentros se suelen encender fogatas para para saltar o bailar junto a ella con el objetivo de eliminar las malas vibras.

Por ejemplo, particularmente en las zonas costeras de España como Cataluña, Valencia, Galicia y las Islas Baleares, se desarrolla el ritual del salto de la hoguera. Esta práctica consiste en pedir un deseo mientras se salta sobre el fuego encendido en la playa.

En Argentina también se lleva a cabo esta celebración, principalmente se popularizó en el siglo XX a raíz de la última oleada migratoria proveniente de Europa.

Asimismo, a lo largo de los últimos años, Rosario fue una sede de la Noche de San Juan. En distintos puntos de la ciudad, las fogatas se encendieron la noche para dejar atrás lo viejo y abrir paso a nuevos deseos. En años anteriores, el Centro Cultural El Obrador, en el Distrito Oeste fue el punto de encuentro de vecinos y vecinas del barrio con talleres de confección de muñecos, máscaras y móviles, desfiles con música en vivo y espectáculos artísticos. El ritual suele culminar con la lectura de deseos y el encendido del gran fuego, que simboliza la purificación colectiva.

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Rituales para la noche de San Juan

  • Soltar lo que ya no se necesite: Escribir en un papel todo aquello que se desea dejar atrás como hábitos, miedos o personas. Ese papel luego debe quemarse en fuego y al finalizar se deben enterrar la cenizas en al tierra.
  • Pedir deseos: Se pueden escribir los deseos en un papel y arrojarlos al fuego.
  • Atraer el amor: Para avivar el amor y romance, un ritual consiste en colocar siete velas sobre una base roja y encenderlas con alguna intención. Si se desea atraer a una persona en especifico se puede escribir el nombre en un papel y quemarlo con dos velas encendidas.
  • Atraer salud: Un ritual para atraer belleza y salud consiste en lavarse el rostro con agua especial en la medianoche. Por ejemplo, en Andalucía prefieren hacerlo con agua marina, sin mirarse al espejo después. Por su parte, en Galicia, usan agua con hierbas como lavanda, romero o menta, preparada el día anterior.
  • Sembrar un nuevo propósito: Otro ritual consiste en plantar una semilla o trasplantar una planta esta noche y enterrar con ella un papel con un propósito escrito. Ver crecer la planta será como ver crecer ese objetivo.
  • Alejar energías negativas: Pasar una rama de laurel por todo tu cuerpo y luego lanzarla a las llamas como gesto para eliminar malas vibraciones y hacer espacio para lo positivo.
  • Cuarzo rosa para invocar un nuevo amor: El cuarzo rosa es la piedra del amor. Llevar un cuarzo rosa durante la noche, bajo la luz de la luna, promete invocar un romance nuevo o atraer energías amorosas.
  • Monedas para atraer abundancia: Este ritual consiste en colocar tres monedas en la entrada principal de la casa. Este gesto tiene como intención atraer la riqueza y las buenas oportunidades económicas.
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