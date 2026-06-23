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Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4%

El aglomerado San Nicolás-Villa Constitución encabezó el ranking nacional de desocupación. Rosario también empeoró sus indicadores y superó la media del país

23 de junio 2026 · 09:25hs
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El desempleo creció en Rosario y Santa Fe

Foto: Google Maps.

El desempleo creció en Rosario y Santa Fe, mientras Villa Constitución lideró el ranking nacional

El mercado laboral santafesino mostró señales de deterioro durante el primer trimestre de 2026. Aunque la tasa de desempleo nacional se mantuvo relativamente estable en el 7,8%, los principales aglomerados de la provincia registraron aumentos respecto de un año atrás y también frente a los últimos meses de 2025.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran que el Gran Rosario alcanzó una tasa de desocupación del 8,2%, mientras que el Gran Santa Fe llegó al 6,5%. En ambos casos, los indicadores empeoraron tanto en la comparación interanual como trimestral.

La situación más preocupante se registró en el corredor industrial de San Nicolás-Villa Constitución, que con un 10,4% de desempleo se convirtió en la región con la tasa más alta de toda la Argentina.

Rosario volvió a superar la media nacional

El Gran Rosario registró un desempleo del 8,2% entre enero y marzo de este año. La cifra representa un incremento frente al 7,1% del mismo período de 2025 y también respecto al 6,5% medido durante el último trimestre del año pasado.

En términos absolutos, más de 58.000 rosarinos se encuentran actualmente buscando trabajo sin conseguirlo.

>> Leer más: Creció el desempleo en el Gran Rosario: trepó al 8,2%

El dato ubica a Rosario por encima de la media nacional y confirma las dificultades que atraviesa el mercado laboral en el sur provincial, pese a algunos indicadores de recuperación económica observados en otros sectores.

Fuerte salto en la ciudad de Santa Fe

La evolución también fue negativa en el Gran Santa Fe. Según el informe oficial, la tasa de desocupación pasó del 4,2% registrado un año atrás al 6,5% actual. Si se compara con el trimestre anterior, cuando había sido del 4,8%, el aumento resulta aún más marcado.

Detrás de ese porcentaje aparecen alrededor de 16.000 personas que buscan empleo sin éxito en el área metropolitana de la capital provincial.

Villa Constitución, el dato más preocupante

Uno de los números que más llamó la atención del informe fue el correspondiente al aglomerado San Nicolás-Villa Constitución.

Con una tasa del 10,4%, se ubicó como la región con mayor desempleo del país, por encima incluso del conurbano bonaerense, Bahía Blanca, Mar del Plata y Gran Córdoba.

El dato resulta especialmente significativo por tratarse de una zona históricamente vinculada a la actividad industrial y metalúrgica.

Más empleo, pero también más precariedad

A nivel nacional, el Indec informó que el desempleo fue del 7,8%, apenas una décima menos que un año atrás, aunque tres décimas por encima del trimestre anterior.

La relativa estabilidad de la desocupación se explica porque el mercado laboral logró absorber a una mayor cantidad de personas que salieron a buscar empleo. La tasa de actividad pasó del 48,2% al 48,6%, mientras que la tasa de empleo creció del 44,4% al 44,8%.

>> Leer más: AIM Rosario celebra 83 años y reivindica a la ciudad como corazón de la industria metalúrgica

Sin embargo, los especialistas advierten que esa absorción se produjo principalmente a través de trabajos precarios.

La informalidad laboral aumentó del 42% al 44,2% en apenas un año. Al mismo tiempo, también creció la subocupación, es decir, la cantidad de personas que trabajan menos horas de las que necesitan y desean ampliar su jornada laboral.

Otro dato que refleja esta tendencia es el crecimiento del trabajo por cuenta propia, que pasó del 23,5% al 28,2% en la comparación interanual.

Más de 1,7 millones de argentinos buscan trabajo

Si los datos de la Encuesta Permanente de Hogares se proyectan a todo el país, la cantidad de personas desocupadas alcanza aproximadamente los 1,7 millones.

Además, las mujeres continúan siendo las más afectadas por la falta de empleo. La tasa de desempleo femenina llegó al 8,3%, frente al 7,5% registrado entre los varones.

El informe también detectó un aumento de las personas que llevan más de un año buscando trabajo, un indicador que suele asociarse a mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.

Mientras el desempleo nacional permanece relativamente estable, los datos de Santa Fe muestran una realidad más compleja. Rosario y la capital provincial registraron aumentos significativos, mientras que Villa Constitución encabeza el ranking nacional de desocupación, en un contexto donde el empleo crece, pero cada vez con mayores niveles de informalidad y precarización.

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