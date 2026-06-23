Crimen del policía federal: ya son dos los hermanos imputados y un tercero continúa prófugo.

Los tres hermanos del clan Muñoz son considerados por la Justicia federal como miembros de una banda de narcomenudeo que opera en Villa Banana

La investigación por el crimen del policía federal Rodolfo Manfredi , ocurrido el 11 de junio en Villa Banana, sumó un nuevo imputado. Se trata de Jorge Gustavo Muñoz, apuntado como autor material del ataque al igual que su hermano Luis Muñoz, detenido horas después del hecho. La Fiscalía sostiene que son parte de una banda dedicada al narcomenudeo en la que este clan aparece a la cabeza tras la caída en prisión de su antiguo líder.

En una audiencia de formalización de la investigación realizada este lunes, el juez federal Carlos Vera Barros dictó prisión preventiva para Jorge Muñoz. Además del homicidio calificado por ser cometido contra un miembro de fuerza de seguridad, los fiscales federales Matías Scilabra y Diego Iglesias le imputaron dos tentativas de homicidio, también calificadas, por los dos agentes que sobrevivieron al ataque.

Además le atribuyeron ser integrante de una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas que estuvo detrás de varios hechos violentos para lograr el control del territorio. En ese contexto le imputaron comercialización de estupefacientes organizada y tenencia ilegítima de armas de fuego.

El crimen del policía

Los fiscales desarrollaron la acusación en base a declaraciones reservadas y de uno de los dos policías que sobrevivió al enfrentamiento. En ese sentido mantuvieron la hipótesis planteada en la primer audiencia que tuvo la causa: los agentes, afectados al Plan Bandera, realizaban tareas de civil cuando fueron identificados por miembros de una banda dedicada al narcomenudeo. Todo eso ocurrió en once minutos, desde las 23.37 que las cámaras de vigilancia captan a Manfredi bajar de un móvil policial, hasta las 23.48, cuando se ve a los otros dos efectivos escapar a las corridas del pasillo ubicado en la zona de Gutenberg y 27 de Febrero.

El agente que declaró sostuvo que distintas personas, entre ellas un hombre al que conocían y tenían identificado como "Borrachín", comenzaron a preguntarles qué hacían allí. En cuestión de minutos, en circunstancias todavía poco claras, comenzaron a ser expulsados. "Cobanis, váyanse", dijo el policía que insistieron estas personas que comenzaron a seguirlos. Cuando los agentes caminaban rumbo a una salida del barrio, una persona comenzó a dispararles.

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De acuerdo a la hipótesis fiscal fueron más de una, por lo cual hay al momento dos hermanos Muñoz imputados. Luis Muñoz también resultó herido y lo llevaron al hospital, donde quedó bajo custodia y luego fue imputado. Días después su hermano Jorge fue reconocido por uno de los agentes a partir de una foto que le mostro una colega suya y desde entonces se convirtió en otro sospechoso. Durante la audiencia Jorge Muñoz pidió hablar y aseguró que al momento del ataque a los policías no estaba en la escena del hecho sino en lo de su madre.

El clan Muñoz bajo la lupa

Jorge Gustavo Muñoz, el nuevo imputado, es parte del clan familiar que quedó bajo la lupa judicial luego del asesinato del policía Manfredi. Además de su hermano Luis Muñoz, primer imputado como autor del homicidio, un tercer miembro de la familia está implicado en la investigación. Se trata de Eduardo Muñoz, quien fue sindicado como líder de la organización y quedó prófugo con pedido de captura.

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Eduardo Muñoz, de acuerdo a lo expuesto por fiscales federales en la audiencia por el homicidio de Manfredi, quedó a la cabeza de la banda tras la caída en desgracia de Dalmacio "Sapo" Saravia y su hijo Leandro "Leo Rey" Saravia. La organización opera principalmente en Villa Banana y varios de sus miembros son familiares.

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El clan Saravia es conocido tanto por vecinos como por investigadores, y el Sapo ya cumple condenas por narcotráfico. En una de esas causas, que data de 2023, Eduardo Muñoz estuvo entre los condenados. En otra más reciente, de enero pasado, el Sapo fue condenado junto a su pareja Marianela Muñoz, hermana de los sospechosos.