Hallaron una misteriosa avioneta en un campo en el departamento San Justo

La aeronave apareció cerca del cruce las rutas 62 y 82S, en el centro de la provincia. No había drogas, ni armas. Tampoco hay personas detenidas

La avioneta hallada este fin de semana en un campo del departamento San Justo, cerca de Cayastacito

Una avioneta fue hallada este último fin de semana en la zona rural de Cayastacito, departamento San Justo, en el centro de la provincia de Santa Fe. Hasta el momento no se reportaron personas detenidas. Tampoco se hallaron drogas o armas en la aeronave o cerca de ella.

Efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron el sábado pasado un operativo en cercanías del cruce de las rutas provinciales 62 y 82 S.

Las circunstancias del hallazgo son materia de investigación judicial. Al momento del arribo de los investigadores a la zona, la aeronave no tenía ocupantes ni fueron encontradas personas en las inmediaciones.

El recientemente designado juez federal de Santa Fe Walter Rodríguez ordenó un allanamiento en el campo donde se produjo el hallazgo de la avioneta . Los peritos realizaron relevamientos sobre la aeronave con equipos tecnológicos para recolectar evidencias y determinar las condiciones en que llegó al lugar.

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En una inspección inicial, según publicó UNO Santa Fe, no habrían sido observados elementos de interés a simple vista en el interior de la aeronave. No obstante, se llevaron adelante peritajes más profundos con scanner y otros recursos técnicos para detectar posibles restos con valor para la causa.

Uno de los ejes de la investigación es establecer si la aeronave estuvo vinculada a alguna actividad ilícita y reconstruir su procedencia y recorrido. También se analiza la presunta salida de al menos dos vehículos desde las inmediaciones del lugar del hallazgo, con el objetivo de determinar la identidad de sus ocupantes y la eventual relación con la aeronave.

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La Fiscalía Federal de Santa Fe tomó conocimiento de la novedad y ordenó la realización de peritajes, relevamientos y medidas investigativas complementarias. Hasta el momento no fueron difundidos oficialmente datos sobre la matrícula de la aeronave ni sobre la hipótesis principal que orienta la investigación.