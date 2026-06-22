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Creció el desempleo en el Gran Rosario: trepó al 8,2%

Aunque se crearon 18 mil puestos de trabajo en los últimos doce meses, el mercado laboral regional no logró absorber el fuerte aumento de la población económicamente activa.

22 de junio 2026 · 16:50hs
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El conglomerado que conforman San Nicolás y Villa Constitución se convirtió en el de mayor tasa de desempleo del país

El conglomerado que conforman San Nicolás y Villa Constitución se convirtió en el de mayor tasa de desempleo del país, con un índice de 10,4%.
Creció el desempleo en el Gran Rosario: trepó al 8,2%

La tasa de desocupación saltó más de un punto en el Gran Rosario para ubicarse el 8,2% en el primer trimestre de 2026. En un año se sumaron 10 mil desocupados a la población activa, pese a que la tasa de empleo subió. Como viene siendo una constante, el mercado laboral de la región no logra absorber el aumento de la oferta de mano de obra. La tasa de actividad del aglomerado, del 51,2%, es una de las más altas del país. El conglomerado que conforman San Nicolás y Villa Constitución se convirtió en el de mayor tasa de desempleo del país, con un índice de 10,4%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó los datos del mercado de trabajo correspondientes a los primeros tres meses de 2026. A nivel nacional, la tasa de desocupación presentó una imperceptible baja de una décima porcentual respecto de un año atrás. Se ubicó en el 7,8%. Hubo también una muy leve baja en el empleo, que pasó al 44,8%, y una suba de la subocupación al 11,1%.

Mientras en el agregado de los 31 conurbanos que mide el Indec, el mercado laboral sigue resistiendo a través de la precarización laboral, el recurso del empleo refugio se agota a nivel territorial. Dos aglomerados pasaron la barrera de los dos dígitos de desempleo. Además del que involucra al cordón siderúrgico que comparten Santa Fe y Buenos Aires, Bahía Blanca registró una tasa de 10,1%.

La situación en Rosario

En el caso de Rosario, la presión de la oferta de trabajo se consolida como una tendencia histórica con cada medición. Entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, se sumaron 27 mil personas al mercado laboral. La creación de 18 mil empleos en ese período no alcanzó para absorberla. Además, aumentó la cantidad de subocupados en 9 mil. La tasa de subempleo orilló el 9%, contra 8,2% respecto de un año atrás.

Si la comparación se realiza con los datos del último trimestre de 2025, la situación laboral muestra un deterioro en toda la línea: 12 mil desempleados más, 19 mil empleados menos y 8 mil personas que se retiraron de la oferta de fuerza de trabajo.

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