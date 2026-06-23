Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Este lunes, poco después del mediodía, colapsó parte de la terraza y los dos hornos de comercio quedaron destruidos. También hubo daños en casas linderas

Derrumbe en zona sur. La panadería afectada por el desmoronamiento de parte del techo quedó fuera de juego

Un importante sector de una panadería de San Martín al 3600, en la zona sur de Rosario, se derrumbó este lunes al mediodía poco antes del inicio del partido de la selección argentina. El siniestro sucedió en La Funcional, situada muy cerca del cruce con Seguí y que tiene una historia de casi 60 años en el barrio.

No hubo heridos, pero sí daños materiales graves en el local y en viviendas linderas. Por el momento, el negocio quedó fuera de funcionamiento y los propietarios se encuentran en una situación por demás de complicada ya que carecen de seguro y deben afrontar no solo los destrozos en el propio inmueble, sino también los causados en casas linderas.

Sharon y su hermano Ayrton están a cargo del comercio en la actualidad, y la mujer fue la que contó este martes en primer lugar lo ocurrido. “Estábamos dentro del domicilio. Por suerte no sucedieron cosas más graves. Se sintió un ruido de derrumbe que aún hoy no puedo sacármelo de la cabeza”.

“Cedió el piso de la terraza y se hundieron los dos hornos. Hace 65 años que está la panadería en el barrio. Lo más importante es que no hubo heridos. Hubo casas afectadas, pero tampoco gente lastimada”, señaló la joven propietaria.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

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Ayrton, por su parte, aclaró que no estuvo en el lugar cuando ocurrió el derrumbe. “Pero cuando llegué -rememoró- y ví lo que había sucedido, se me vino el recuerdo de mis abuelos, mis padres que construyeron todo esto, toda mi familia. Fue terrible, muy feo. Por los daños que sufrimos vamos a depender de la ayuda de la gente para que, lo más rápido posible salgamos adelante”, subrayó el joven en declaraciones a Telefé Rosario.

Solicitan ayuda a vecinos

Para ese motivo, la familia habilitó un alias para recibir colaboraciones: lafuncional. Además, difundieron un teléfono para recibir ayuda: 341 618 3046.

“Sacar escombros y reconstruir lo daño tiene un costo muy elevado. Tenemos que reconstruir todo. Tomamos esto como adversidades de la vida. No sé cómo, pero estoy segura que nos vamos a poder levantar. Contamos con la ayuda de los vecinos. Somos una familia que tiene su trayectoria y que trabaja como mucho amor. Estamos conmocionados por lo ocurrido, pero nos encontramos con el desafío de volver a empezar de cero”, remarcó Sharon.

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Tras el derrumbe acudió personal de la Central de Operaciones de Emergencias de Protección Civil. “No sabemos que pasó. El horno se construyó hace 60 años. Las calles también generan vibraciones. Por bulevar Seguí se están haciendo obras y eso pudo generar alguna vibración. No nos pudieron decir las causas del derrumbe. Nosotros no tenemos seguro, tenemos que hacernos cargo de los daños que sufrieron los vecinos”, agregó Ayrton.

El panadero dijo que la primera idea como para volver a trabajar rápidamente “sería comprar un horno rotativo y armar de a poco el horno tradicional de gas”.