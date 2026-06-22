Un colectivo se subió a la vereda en Mar del Plata: un muerto y seis heridos graves Ocurrió en la costanera Peralta Ramos, muy cerca de la peatonal San Martín y del Casino Central 22 de junio 2026 · 23:05hs

Un colectivo del transporte público de Mar del Plata perdió el control en la tarde de este lunes, se subió a una vereda en pleno centro de la ciudad, en la avenida costanera, y mató a una mujer y dejó con heridas de consideración a seis personas.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 en Boulevard Patricio Peralta Ramos y Rivadavia, junto al Skate Park Bristol, muy cerca de la peatonal San Martín y el Casino Central. Según trascendió, de acuerdo a lo publicado por el portal 0223, el colectivo de la línea 553 habría sufrido una falla en la dirección y se subió a la vereda, atropellando a personas que paseaban por la costa marplatense y a otras que esperaban un colectivo.

De inmediato se hizo presente personal de la Policía, Bomberos, Defensa Civil, Tránsito, Rescate, Dirección de Protección a la Víctima y Sies.

Tragedia en Mar del Plata. Un colectivo de la línea 532 rompió la dirección se subió a la vereda y atropelló a la gente que esperaba en la parada. Mató a una nena de 15 años y hay otros 8 heridos graves. El conductor está detenido y con crisis nerviosa. pic.twitter.com/sMasIUouKH — Diego G (@gabrielediego) June 23, 2026 La secretaría de Seguridad y Salud del Municipio de General Pueyrredón indicó que seis personas fueron trasladadas en código rojo tras el accidentes, y confirmó la muerte de una mujer.

Entre los heridos había un adolescente de 15 años con traumatismos faciales y fractura de un brazo; un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur; una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo; una mujer con fractura de cadera; otra con fractura de fémur; y una con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.