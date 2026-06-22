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Leda dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

La sanadora rosarina volvió a tener un encuentro espiritual luego de los rumores de su salto como candidata del espacio evangélico. Todo en manos de la providencia

22 de junio 2026 · 09:11hs
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Leda Bergonzi congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell para un encuentro de oración

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Leda Bergonzi congregó a casi 900 personas en Llambi Campbell para un encuentro de oración, música y sanación, superando las expectativas de convocatoria.

La sanadora Leda Bergonzi estuvo presente con su encuentro en la localidad santafesina de Llambi Campbell donde trató de evitar señales respecto a su posible salto a la política a través del partido evangélico Uno, pero dejó la puerta entreabierta. "Si Dios nos invita, ahí estaremos. La última palabra la tiene Dios en mi vida".

Hace 20 días tuvo un encuentro con el diputado provincial y uno de los impulsores del partido evangélico UNO, Walter Ghione, y el concejal rosarino por esa extracción, Pablo Gavira. El encuentro y su publicación rápida en redes hizo suponer que la “sanadora” podría dar un salto a la política en 2027.

Eb un nuevo encuentro espiritual, la consulta no podía faltar. Ante la pregunta de los presentes sobre su vínculo con la política, Leds fue cauta pero no tajante. "Hoy no están en mis planes, realmente no hay tiempo", respondió en primera instancia.

Leer más: El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda Bergonzi: "Hablan cualquier cosa"

Leda y el salto a la política

Sin embargo, reconoció que a lo largo de su ministerio fue construyendo un vínculo con figuras del mundo público. "He tenido la oportunidad de conocer a estos hermanos, de Walter y Pablo, y fue generándose un vínculo. Ellos me iban comunicando lo que se iba realizando dentro de la política, porque nosotros llegamos en la búsqueda de un espacio, de querer ayudar a la gente, de buscar alimentos", explicó.

¿Leda Bergonzi da el salto a la política?

¿Leda Bergonzi da el salto a la política?

Y aunque descartó tener ambiciones propias en ese terreno —"para mí la política tampoco está ni en mis planes ni mucho menos"—, dejó una frase que alimentará las especulaciones: "Si Dios nos invita, ahí estaremos. La última palabra la tiene Dios en mi vida".

La foto con el diputado provincial y pastor evangélico había encendido semanas atrás las especulaciones sobre una eventual incursión de Bergonzi en la actividad pública. El propio legislador aclaró que no existió ninguna propuesta formal, aunque reconoció que vería con buenos ojos su participación. Leda, por su parte, ni confirmó ni descartó nada: dejó la respuesta en manos de la providencia.

Consultada sobre su relación con la Iglesia Católica —en un contexto de tensión pública con la diócesis de Rosario—, la sanadora fue contundente: "Somos cristianos laicos; si hablamos de religión, somos católicos, nuestra fe no cambia, el mensaje tampoco. Esperamos que todo esto se solucione". Y anticipó el espíritu del encuentro: "Van a ver que hacemos el rezo del Santo Rosario e invitamos a la gente que vuelva a la fe".

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