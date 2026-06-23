Cartelera económica: la cadena de la soja se reúne en Rosario La agenda de la economía. Referentes de la industria, profesionales del sector científico e institucional debatirán sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la soja en el país en el gran encuentro de Acsoja 23 de junio 2026 · 06:30hs

El seminario de Acsoja se realizará en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El próximo 30 de junio, la Bolsa de Comercio de Rosario será sede de una nueva edición del Seminario Acsoja 2026, organizado por la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), una jornada que reunirá a representantes de toda la cadena productiva, industrial, científica e institucional para debatir los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el cultivo en el país. Bajo el lema “Caminemos juntos hacia la Conferencia Mundial de Investigación en Soja”, el encuentro funcionará como antesala de la World Soybean Research Conference (WSRC), que se realizará en Rosario en abril de 2027 y convertirá a la Argentina en epicentro de la discusión global sobre el futuro de este cultivo estratégico. Entre las actividades de la jornada se encuentra el bloque técnico “Nutrición y plagas en soja: estrategias de manejo que potencian rendimientos”, donde especialistas abordarán dos de los factores clave para mejorar la productividad y la sustentabilidad de los sistemas agrícolas. Además de las temáticas vinculadas al manejo agronómico, el Seminario contará con la participación de destacados referentes internacionales de la investigación en soja. Entre ellos estarán Itsvan Rajcan, presidente del Comité Continuo de la Conferencia Mundial de Investigación en Soja, y Ricardo Vilela Abdelnoor, ex presidente de la WSRC, investigador de Embrapa y reconocido especialista en biotecnología. La participación es libre y gratuita. Los interesados pueden inscribirse y obtener más información en www.seminarioacsoja.org.ar o escribir a [email protected].

El sistema financiero se reúne con la cadena ganadera El próximo miércoles 8 de julio, a las 14, se reunirá en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) el sistema financiero con la cadena ganadera argentina durante la reunión“Ganado, carnes y capital". La Mesa de las Carnes y Rosgan realizarán una jornada de financiamiento e inversión para las cadenas de ganados. Se trabajará sobre el problema estructural de las cadenas de ganados y carnes: el financiamiento y las nuevas inversiones. Desde el sector advierten que si no se consigue canalizar fondos de mediano y largo plazo, las limitaciones en el crecimiento del stock bovino —o las inversiones en pollo y cerdos— tendrán un amesetamiento que impide convertirnos en uno de los grandes proveedores de alimentos del planeta. El sistema financiero comenzó a ver en estas producciones una oportunidad de canalizar créditos. La aparición de nuevos instrumentos genera, por primera vez, la posibilidad de sentir que algo nuevo está ocurriendo en Argentina.

Competencia de innovación para escuelas secundarias La Fundación Acindar, junto a Faro Digital y ArcelorMittal Acindar, abre la convocatoria para la novena edición de la Hackatón ArcelorMittal Acindar, una competencia de innovación dirigida a estudiantes de los últimos años de escuela secundaria y técnica de todo el país. El evento se realizará del 25 al 28 de agosto en formato virtual, aunque el primer día tendrá una instancia presencial en Villa Constitución, Santa Fe. La propuesta convoca a equipos de entre tres y cinco estudiantes —acompañados por al menos un docente— a trabajar durante cuatro jornadas de dos horas y media para idear soluciones a problemas concretos. Los ejes temáticos de esta edición son salud y cuidados, ambiente, educación, e inclusión y diversidad. La dinámica se basa en la metodología Design Sprint, ampliamente utilizada en el mundo tecnológico para desarrollar soluciones centradas en las personas en tiempos acotados. El recorrido propone que los equipos comprendan un problema el primer día, definan oportunidades el segundo, generen ideas el tercero y diseñen su propuesta el cuarto. No se requiere experiencia previa en programación ni en tecnología: la organización subraya que lo que cuenta es la creatividad y las ganas de pensar diferente. Quienes superen la etapa inicial acceden a un proceso de desarrollo que se extiende hasta noviembre. Los 20 equipos semifinalistas participarán en octubre de talleres de prototipado con profesionales del diseño e innovación. Los cinco finalistas recibirán además mentorías especializadas para afinar la comunicación de su propuesta, con miras al evento final del 4 y 5 de noviembre, donde presentarán sus proyectos ante un jurado de especialistas en un pitch de cinco minutos. El equipo ganador recibirá una computadora para cada uno de sus integrantes y para su docente acompañante. Los otros cuatro finalistas también obtendrán un premio sorpresa individual. Las inscripciones están abiertas hasta el 16 de agosto. Hay una charla informativa este 11 de junio, de 18 a 19 horas, por Zoom, abierta a quienes quieran conocer los detalles del programa antes de postularse. Más información en hackatonacindar.com.

La UBA lanza diplomatura virtual en IA La Universidad de Buenos Aires (UBA) informó que ya se encuentra abierta la inscripción a la diplomatura de posgrado en inteligencia artificial aplicada a la gestión de organizaciones. La propuesta académica busca formar profesionales capaces de comprender, aplicar y gestionar herramientas de inteligencia artificial en un contexto en el que la IA se consolida como un nuevo estándar de competitividad en el mundo laboral. La diplomatura cuenta con una carga horaria de 120 horas y se estructura sobre tres grandes pilares. El primero es la IA tradicional, vinculada al uso de modelos predictivos basados en datos para la toma de decisiones. El segundo es la IA generativa, tecnología que marcó un punto de inflexión en la relación entre las personas, el conocimiento y el trabajo, al funcionar como un potenciador cognitivo capaz de ampliar las capacidades profesionales para crear, analizar, sintetizar y transformar texto, imagen, video, audio, código y otros contenidos digitales. Este enfoque abre nuevas posibilidades para la productividad, la innovación y la toma de decisiones en las organizaciones. El tercero es la IA agéntica, enfocada en el desarrollo de sistemas autónomos capaces de interpretar objetivos, planificar acciones, utilizar herramientas digitales y ejecutar tareas complejas en entornos organizacionales, ampliando las posibilidades de automatización, asistencia y rediseño de procesos. Comienza el 20 de agosto. Aquí para más información.

Rosario se suma a la nueva edición de +Agro +Futuro Bayer anunció el lanzamiento de la tercera edición de +Agro +Futuro, el programa de formación orientado a acercar a jóvenes de entre 17 y 30 años al mundo de la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas al agro. La iniciativa, impulsada junto al Programa de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y Fundación Compromiso, busca generar nuevas oportunidades de capacitación y empleo vinculadas a uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina. En esta nueva edición, el programa ampliará su alcance territorial y aumentará la cantidad de participantes, que pasará de 75 a 100 jóvenes. Además, incorporará nuevas localidades, entre ellas Rosario, junto a Junín y Salto, que se sumarán a Pergamino, Rojas y Río Cuarto. La propuesta apunta a reducir brechas de conocimiento en áreas vinculadas a tecnología agropecuaria, digitalización, maquinaria agrícola e innovación aplicada al agro, al tiempo que busca fortalecer el arraigo y el desarrollo territorial en comunidades rurales y urbanas. La capacitación contempla dos meses de formación virtual y presencial sobre sistemas productivos, sustentabilidad, innovación, alfabetización digital y maquinaria agrícola. También incluye talleres de preparación para el mundo laboral y emprendedor, visitas a plantas y estaciones experimentales de Bayer y encuentros con especialistas, productores y referentes del ecosistema tecnológico agropecuario. Además, el programa profundizará las experiencias de pasantías y vinculación laboral junto a Bayer y organizaciones asociadas. Rosario tendrá certificación para líderes en inteligencia artificial El Polo Tecnológico Rosario (PTR) presentó la primera certificación internacional de Chief AI Officer (CAIO) de la Argentina, una propuesta de formación orientada a preparar profesionales capaces de liderar, gobernar y gestionar procesos vinculados a la inteligencia artificial dentro de empresas y organismos públicos. La iniciativa fue desarrollada en alianza con Copenhagen Compliance, firma especializada de Dinamarca, y el Institute of Information Security, en un contexto de acelerada expansión de la inteligencia artificial y creciente demanda de perfiles capaces de conducir su implementación desde una mirada estratégica, regulatoria y de gestión del riesgo. El programa apunta a directivos, líderes de innovación, profesionales de tecnología, especialistas en compliance y legales, además de funcionarios y referentes del sector público que necesiten incorporar herramientas vinculadas a la gobernanza de IA. Desde el Polo Tecnológico Rosario señalaron que la aparición de nuevas regulaciones internacionales y la rápida adopción de herramientas de inteligencia artificial generaron la necesidad de formar cuadros ejecutivos preparados para gestionar impactos, riesgos y procesos de transformación organizacional asociados a estas tecnologías. La certificación tendrá un enfoque intensivo y práctico, con la aplicación de más de 25 herramientas de gestión orientadas a la implementación de inteligencia artificial en escenarios reales de negocio y administración. La formación contará con la participación de especialistas internacionales y referentes académicos vinculados al desarrollo tecnológico y regulatorio de IA. Entre ellos se destacan el profesor Kersi Porbunderwalla, de Copenhagen Compliance, y Hernán Huwyler, profesor del IE Law School y miembro del Applied AI Lab de Capgemini. La capacitación se dictará entre el 5 y el 7 de agosto de 2026 en modalidad online y forma parte de la estrategia del Polo Tecnológico Rosario para posicionar a la ciudad dentro de la agenda regional de innovación y economía del conocimiento. Además, la entidad ofrecerá beneficios especiales para facilitar el acceso al programa. Habrá descuentos para grupos y empresas socias del Polo, becas parciales por mérito académico o profesional y beneficios para quienes opten por cursar íntegramente en modalidad virtual.