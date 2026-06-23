El cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita dedicada a vitralistas

La actividad se desarrollará este sábado, con entrada es gratuita sin inscripción previa, para mostrar los principales vitrales aplicados al "arte funerario"

Este viernes el cementerio El Salvador abre una vez más sus puertas para una visita guiada por la noche.

La Municipalidad de Rosario invita a participar de una nueva visita guiada al cementerio El Salvador . Esta vez, la propuesta estará dedicada a vitralistas que dejaron su impronta en los distintos tipos de sepulturas presentes en la necrópolis de Ovidio Lagos y avenida Presidente Perón.

El cementerio El Salvador invita a descubrir el mundo de los vitralistas , los artistas que diseñan, crean, instalan y restauran vitrales , verdaderas joyas que combinan arte, luz e historia.

La actividad será este sábado 27 de junio, a partir de las 14, y el ingresó será por Ovidio Lagos 1840 . La entrada es gratuita, sin inscripción previa y en caso de lluvia la actividad se suspende.

La actividad comenzará con la charla "El vitral aplicado al Arte Funerario" , a cargo del vitralista Héctor Riboldi, quien exhibirá parte de su trabajo y compartirá los secretos técnicos y artísticos detrás de estas obras únicas. La propuesta busca poner en valor el legado de los vitrales como piezas fundamentales del patrimonio cultural rosarino , capaces de narrar historias, transmitir simbolismos y embellecer la arquitectura funeraria de la ciudad.

Al finalizar la charla, comenzará la visita guiada especial para recorrer los panteones y apreciar de cerca algunos de los vitrales más emblemáticos y sorprendentes que resguarda el cementerio.

Sobre El Salvador

El cementerio El Salvador está inspirado en los cementerios monumentales del siglo XIX y como tal, alberga entre sus calles esculturas, plazas de mármol y construcciones de hierro muy características de la época. Allí se pueden recorrer piezas de arte, así como también las tumbas de personajes ilustres de Rosario.

El cementerio es un patrimonio histórico, artístico y cultural, que convoca una vez más al público a adentrarse en vivencias pasadas que siguen vivas a través de los relatos y de los objetos y construcciones tangibles. El objetivo de esta iniciativa es poner en valor el lugar, al tiempo que realzar la historia y cultura local, manteniendo la esencia de Rosario.

>> Leer más: Los mausoleos de El Salvador, el único cementerio monumental de Rosario

Además de un museo al aire libre, el cementerio El Salvador es, con sus 5 hectáreas de extensión, un espejo de Rosario en sus diferentes épocas, que guarda en su arquitectura huellas del pasado y del presente de la ciudad.