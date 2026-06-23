Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, otra de las superestrellas que aparecieron con goles

Con dos tantos de CR7, Portugal superó holgadamente 5 a 0 a Uzbekistán y se repuso después del flojo comienzo ante Congo

Cristiano Ronaldo se transformó en el primero en marcar goles en seis Mundiales diferentes.

Como otros grandes monstruos del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo saltó al ruedo y cantó presente, a su manera, gritando goles. En ese marco de grandes expectativas dentro de la máxima competencia internacional, Portugal se repuso de un comienzo con dudas y de la mano de su artillero, capitán y líder forjó un inapelable 5 a 0 sobre Uzbekistán, por la segunda fecha del Grupo K del Mundial , que lo puso arriba de todos en esa zona y lo acercó al pasaje de clasificación.

El que eclipsó todas las miradas, reconocimiento, y festejos fue Cristiano Ronaldo, quien volvió a hacer historia en los Mundiales al convertir un doblete y de esa manera se convirtió en el primer futbolista en señalar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

A los 41 años, el atacante portugués consiguió esta marca inédita en la máxima cita del fútbo l y dio un nuevo paso en su meta de poder llegar a los mil goles en su trayecto profesional.

Las conquistas en Portugal

Además del gol del Bicho, anotaron Nuno Mendes, Nematov (en contra) y Rafa Leao, y así Portugal pudo acomodarse tras el empate 1 a 1 con Congo de la primera fecha.

Con este doblete, CR7 salió de su estado de sequía y confirmó una vigencia extraordinaria en su sexta participación mundialista.

>>Leer más: Aerolíneas Argentinas vende pasajes promocionados para ver a la selección argentina en el Mundial

Y, como el argentino Messi, el francés Mbappé, el noruego Haaland y el inglés Kane, el portugués expuso que quiere dar pelea en la tabla de goleadores.