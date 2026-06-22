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Diputados puso fecha para interpelar a Adorni: ¿qué santafesinos estarán y cuáles no?

La Cámara baja oficializó la sesión para interpelar al jefe de Gabinete y poder correrlo del cargo. Peronismo adentro, libertarios afuera, y dos claves

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

22 de junio 2026 · 15:11hs
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El santafesino Germán Martínez impulsa la sesión especial para interpelar a Adorni

El santafesino Germán Martínez impulsa la sesión especial para interpelar a Adorni

La Cámara de Diputados de la Nación confirmó para este martes la sesión especial durante la cual podría aprobarse una citación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para ser interpelado y con la posibilidad de ser apartado del cargo producto del escándalo por las irregularidades en su declaración patrimonial, por lo cual es investigado judicialmente.

La convocatoria fue formalizada por los partidos de la oposición para el martes a las 14, luego de que la semana pasada se aplazara ese debate. La oposición necesita juntar 129 diputados para lograr el quorum y abrir la sesión. Para eso será clave qué decisión tomen los bloques del PRO, de la UCR y los legisladores de bloques provinciales.

Justamente, de los 19 legisladores que representan a Santa Fe hay posturas bien marcadas y presencias -o ausencias- clave.

Diputados de Santa Fe y Adorni

Los libertarios, obviamente, no bajarán a dar quórum. Alejandro Bongiovanni, Nicolás Mayoraz, Rocío Bonacci, Romina Diez, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Verónica Razzini, Yamile Tomassoni, y Valentina Ravera dicen no.

Todos los representantes de Unión por la patria sí asistirán, de hecho promovieron la sesión: Alejandrina Borgatta, Florencia Carignano, Agustín Rossi, Diego Giuliano, Germán Martínez y Caren Tepp. También lo harán los dos socialistas integrantes del bloque Provincias Unidas, Esteban Paulón y Pablo Farías.

El resto de ese bloque no asistirá incluida la jefa del espacio, la exvicegobernadora Gisela Scaglia, y José Núñez también del PRO. "El PRO no baja”, confirmaron a La Capital.

Quizás esta decisión de no dar quórum pese a tener críticas para con el jefe de Gabinete se base en la certeza de que si la discusión por la interpelación se dispara será difícil frenarla para la moción de censura. En este punto se puede inferir que la línea del gobernador Maximiliano Pullaro haya tallado como para que la sangre no llegue al río.

En ese pelotón PRO dentro de Provincias Unidas se suma Sergio Capozzi de Río Negro. Cerca del mediodía del lunes, se corría el rumor que los legisladores cordobeses de Provincias Unidas podrían no dar quórum. Solo el cordobés Carlos Gutiérrez firmó el pedido para la sesión.

Lo que sigue

El temario lleva la firma del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Francisco Pagán, e incluye seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre las inconsistencias entre su declaración de bienes y gastos reales, y sobre el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

El fondo de la cuestión es que el funcionario informe la situación patrimonial declarada que jamás pudo explicar con claridad. No es sencillo el procedimiento para la moción de censura o destitución.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no logró despejar las dudas de la Justicia cuando hizo pública su declaración jurada de bienes.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no logró despejar las dudas de la Justicia cuando hizo pública su declaración jurada de bienes.

El oficialismo en Diputados no abre las comisiones para darle lugar al tema. Por lo tanto, el mecanismo legal es dirigirse al recinto con quórum y pedir una sesión especial para abrir las comisiones, sacar despacho y recién ahí avanzar.

En Diputados, la iniciativa que impulsa el bloque peronista y es acompañada por un gran espectro de legisladores solicita que el jefe de Gabinete comparezca ante el Congreso basándose en el artículo 101 de la Constitución.

El presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, sostuvo en "El primero de la mañana" (LT8): “Si cualquiera de las Cámaras reúne mayoría absoluta puede avanzar en una interpelación. Y la mayoría de las dos Cámaras, llegado el caso, aplicarle moción de censura y destituirlo".

Vale recordar la fallida sesión del 13 de mayo pasado. El PRO, la UCR y el sector más colaboracionista de Provincias Unidas habían decidido no dar quórum para no levantar olas con el gobierno nacional, pero desde entonces el tema siguió escalando.

De hecho, la última explicación en televisión de Adorni fue un paso en falso, uno más. Se le suma la presión interna, como por ejemplo de la jefa de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich. Martínez dijo no recordar que “un funcionario que haya recurrido a las mentiras para tapar otras mentiras”.

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