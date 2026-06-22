Juzgan a un gatillero de una banda narco por dos asaltos frustrados a conductores de autos

Alexis Romero, miembro de La Mafilia y acusado por el crimen de Jimi Altamirano, afronta un pedido de 18 años de prisión por dos robos violentos en 2023

Víctima de gatilleros: familiares de Jimi Altamirano, asesinado el 1º de febrero de 2023, en una protesta en el Centro de Justicia Penal.

Un preso acusado de integrar como gatillero una violenta banda dirigida desde la cárcel comenzó a ser juzgado por dos violentos robos frustrados de autos cometidos la noche del 6 de mayo de 2023. En ambos casos los conductores fueron atacados a balazos y uno de ellos resultó herido en una pierna.

Por esa razón los casos se encuadraron como intentos de asesinato y el pedido de pena en el debate fue de 18 años de prisión para el imputado Alexis Romero, sindicado además como el autor material del crimen al azar del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano cometido ese año en cercanías del estadio de Newell's.

Romero, de 30 años, comenzó a ser juzgado ante el juez Eugenio Romanini. El debate arrancó el viernes en el Centro de Justicia Penal. Allí se analizan dos casos en los que al menos un asaltante abordó a conductores de vehículos en barrio Azcuénaga y les disparó sin llegar a herirlos ni lograr su cometido. Los fiscales Agustina Eiris e Ignacio Hueso acusan a Romero de haber actuado en esos casos y pidieron para él una condena a 18 años de prisión.

Apodado Blanco, Blanquito o Tato, el acusado es considerado un brazo armado de la violenta banda llamada La Mafilia. Una organización que fue dirigida desde la cárcel federal de Rawson por Leandro “Gordo” Vilches, condenado junto a Ariel “Guille” Cantero como parte del núcleo duro de Los Monos en su conformación original. Se le atribuye a ese grupo una treintena de hechos delictivos entre los que sobresalen homicidios, balaceras y extorsiones a escuelas y edificios policiales y judiciales.

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Romero fue acusado de pertenecer a ese grupo dos meses después de los ataques ahora en juicio, registrados la noche del 6 de mayo de 2023. El primero fue alrededor de las 18 en Pampa y Teniente Agneta. El dueño de un Renault Sandero estacionaba cuando dos jóvenes se colocaron delante del vehículo para asaltarlo. Al advertir la situación, el ladrón que según la fiscalía acompañaba a Romero realizó un disparo contra el conductor, sin llegar a herirlo. Luego los agresores escaparon sin consumar el robo.

Secuencia idéntica en Azcuénaga

Tres horas más tarde, a las 21, una secuencia idéntica conmocionó a los vecinos de barrio Azcuénaga en Chubut al 5600. El conductor de un Peugeot 208 estacionaba frente a la casa de su suegra. A su lado estaba sentada su esposa amamantando a su bebé. La maniobra quedó filmada por una cámara de la cuadra. Allí se advierte que se aproximó al auto estacionado un joven vestido con un jean, camperón largo y gorrita que llevaba un arma en la mano.

Al verlo, el conductor maniobró para escapar de la situación. En cuanto la trompa de auto enfiló hacia la mitad de la calle el atacante disparó a la ventanilla. El disparo impactó contra el volante del auto y luego en la pierna del chofer, quien sufrió una herida diagnosticada por personal de Sies.

Por esta secuencia de asaltos, Romero fue acusado en el juicio como coautor de intentos de robo calificado por el uso de arma apta para el disparo y de homicidio criminis causa en tentativa, además de la portación ilegítima de un arma de guerra.

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Impacto de antena

Con pedido de captura por ambos hechos, fue detenido el 22 de junio siguiente en un operativo policial en Eva Perón y Circunvalación. En su celular aparecieron referencias al crimen de Jimi, del que fue imputado como presunto autor material.

El músico de 28 años fue secuestrado al azar la noche del miércoles 1º de febrero de 2023 cuando salía de ensayar con su banda de punk rock. Caminaba a su casa y lo forzaron a subir a un Renault Sandero en Iriondo y 27 de Febrero. Lo llevaron a la puerta 6 del estadio Marcelo Bielsa y lo ejecutaron con tres tiros en la cabeza, el tórax y un brazo. Murió horas después en el Heca.

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En el cuerpo de Jimi dejaron una nota dirigida a una facción rival dentro de la banda de Los Monos. Romero es considerado uno de los ejecutores porque su celular impactó en la antena del estadio la noche del crimen. Para la Fiscalía, el asesinato fue cometido por orden Pablo Camino, otro preso por entonces detenido en Rawson que actuaba en sociedad con Vilches.