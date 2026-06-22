Escándalo en un hotel frente a la Terminal: uno de los involucrados tenía pedido de captura El incidente se produjo este lunes a la madrugada en Santa Fe al 3700. La Policía tuvo que intervenir tras un llamado del conserje al 911 22 de junio 2026 · 11:49hs

Imagen: Google Street View

Un violento incidente se produjo durante la madrugada de este lunes en un hotel ubicado frente a la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. Todo terminó con una de las personas involucradas demorada por la policía porque tenía un pedido de captura de la provincia de Mendoza.

Fuentes oficiales señalaron que el hecho fue reportado a la Policía poco después de la 1.30 en el Hotel Continental, ubicado en Santa Fe al 3700. Todo comenzó para la Policía como una llamada de auxilio a la Central de Emergencias 911.

Según los voceros, la comunicación llegó desde la conserjería del establecimiento. Desde allí indicaron que desde adentro de una habitación escucharon gritos de dos hombres que se agredían arrojándose objetivos.

La Policía intervino en el lugar y al chequear las identidades de esas personas se estableció que uno de ellos, Gabriel M., de 45 años, tenía un pedido de captura de agosto de 2009 en una causa judicial por lesiones graves en la provincia de Mendoza. El hombre quedó demorado mientras las autoridades confirmaban si ese requerimiento seguía vigente.