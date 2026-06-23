La avanzada sobre Adorni volvió a exponer las diferencias en Provincias Unidas

Socialistas y radicales se sentaron en su banca, pero los alineados con los gobernadores faltaron. Para Paulón, “es una mirada errónea”

El bloque de Provincias Unidas, otra vez dividido en un tema clave. En este caso, sobre qué hacer con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La avanzada fallida de la oposición sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , volvió a exponer las diferencias en el bloque de diputados de Provincias Unidas (PU). Otra vez, la bancada referenciada en los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Jujuy y Chubut se mostró dividida en un tema clave .

Incluso cuando la convocatoria a la sesión especial de este martes fue impulsada por varios integrantes del bloque , como los socialistas santafesinos, los radicales disidentes y una parte de los representantes cordobeses.

Se sentaron en su banca Esteban Paulón , Pablo Farías, Martín Losteau, Pablo Juliano y Juan Schiaretti , entre otros legisladores.

Por Santa Fe no estuvieron la presidenta del bloque, Gisela Scaglia , ni José Núñez . Ambos, del PRO.

La exvicegobernadora estaba participando de actividades con la Embajada de Estados Unidos, pero igual tenía la definición de no bajar a dar quórum.

El debate en Provincias Unidas

“Para nosotros no hay dudas. Es cierto que otros compañeros están preocupados por la situación de Adorni, pero entienden que la medida parlamentaria no corresponde. Es una mirada errónea”, dijo Paulón a LT8 antes de la sesión.

La línea divisoria en la oposición, que se replica en Provincias Unidas, tiene que ver con los legisladores que responden a los gobernadores y aquellos que priorizan otros tipo de posicionamientos, partidarios o personales.

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Los jefes provinciales saben que comparten electorado con La Libertad Avanza (LLA) y no quieren quedar en el mismo bando que el PJ.

Además de considerar que el que pone y saca a los funcionarios es el presidente, los caciques provinciales están preocupados por la gobernabilidad. Creen que si avanzan sobre Adorni podría abrirse una crisis económica y política que complicaría la paz social en sus distritos.