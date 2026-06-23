La Capital | Política | Adorni

La avanzada sobre Adorni volvió a exponer las diferencias en Provincias Unidas

Socialistas y radicales se sentaron en su banca, pero los alineados con los gobernadores faltaron. Para Paulón, “es una mirada errónea”

23 de junio 2026 · 18:31hs
Google Seguir a La Capital en Google
El bloque de Provincias Unidas

El bloque de Provincias Unidas, otra vez dividido en un tema clave. En este caso, sobre qué hacer con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. 

La avanzada fallida de la oposición sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a exponer las diferencias en el bloque de diputados de Provincias Unidas (PU). Otra vez, la bancada referenciada en los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Jujuy y Chubut se mostró dividida en un tema clave.

Incluso cuando la convocatoria a la sesión especial de este martes fue impulsada por varios integrantes del bloque, como los socialistas santafesinos, los radicales disidentes y una parte de los representantes cordobeses.

Se sentaron en su banca Esteban Paulón, Pablo Farías, Martín Losteau, Pablo Juliano y Juan Schiaretti, entre otros legisladores.

Por Santa Fe no estuvieron la presidenta del bloque, Gisela Scaglia, ni José Núñez. Ambos, del PRO.

La exvicegobernadora estaba participando de actividades con la Embajada de Estados Unidos, pero igual tenía la definición de no bajar a dar quórum.

El debate en Provincias Unidas

“Para nosotros no hay dudas. Es cierto que otros compañeros están preocupados por la situación de Adorni, pero entienden que la medida parlamentaria no corresponde. Es una mirada errónea”, dijo Paulón a LT8 antes de la sesión.

La línea divisoria en la oposición, que se replica en Provincias Unidas, tiene que ver con los legisladores que responden a los gobernadores y aquellos que priorizan otros tipo de posicionamientos, partidarios o personales.

>> Leer más: Sin quórum, el proyecto de la oposición para interpelar a Adorni no prosperó en Diputados

Los jefes provinciales saben que comparten electorado con La Libertad Avanza (LLA) y no quieren quedar en el mismo bando que el PJ.

Además de considerar que el que pone y saca a los funcionarios es el presidente, los caciques provinciales están preocupados por la gobernabilidad. Creen que si avanzan sobre Adorni podría abrirse una crisis económica y política que complicaría la paz social en sus distritos.

Noticias relacionadas
Sigue la tensión entre Manuel Adorni y Patricia Bullrich.

Adorni se reunió con senadores de LLA, pero Bullrich pegó el faltazo

El santafesino Germán Martínez impulsa la sesión especial para interpelar a Adorni

Diputados puso fecha para interpelar a Adorni: ¿qué santafesinos estarán?

cien dias con adorni

Cien días con Adorni

Después de tres meses del caso Adorni, el presidente Javier Milei elige no confrontar y rearma la estrategia comunicacional. 

En modo león herbívoro, Javier Milei empieza a reordenar la manada

Ver comentarios

Las más leídas

Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Lo último

Diputados sesiona este miércoles con el Súper Rigi al tope de la agenda

Diputados sesiona este miércoles con el Súper Rigi al tope de la agenda

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares

Crimen del policía federal: ya son dos los hermanos imputados y un tercero continúa prófugo

Crimen del policía federal: ya son dos los hermanos imputados y un tercero continúa prófugo

Imputaron a un joven por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos

Walter "Huesito" M. quedó preso por un ataque a balazos de abril pasado. Un joven fue herido en el abdomen y estuvo internado más de un mes
Imputaron a un joven por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos
En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario
La Ciudad

En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario

Docentes piden paritarias urgente, pero el gobierno apunta a que pasen las vacaciones

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Docentes piden paritarias "urgente", pero el gobierno apunta a que pasen las vacaciones

Cayeron doce integrantes de La banda del tanque en diez allanamientos
Policiales

Cayeron doce integrantes de "La banda del tanque" en diez allanamientos

La avanzada sobre Adorni volvió a exponer diferencias en Provincias Unidas
Politica

La avanzada sobre Adorni volvió a exponer diferencias en Provincias Unidas

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %
La Región

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %

Ovación
Cristiano Ronaldo, otra de las superestrellas que aparecieron con goles
Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, otra de las superestrellas que aparecieron con goles

Cristiano Ronaldo, otra de las superestrellas que aparecieron con goles

Cristiano Ronaldo, otra de las superestrellas que aparecieron con goles

Copa Santa Fe: Central Córdoba y Leones FC salen a disputar las revanchas

Copa Santa Fe: Central Córdoba y Leones FC salen a disputar las revanchas

Cuando Central inicie la pretemporada, Juan Cruz Komar será uno más en la pelea

Cuando Central inicie la pretemporada, Juan Cruz Komar será uno más en la pelea

Policiales
Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares
Policiales

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares

Crimen del policía federal: ya son dos los hermanos imputados y un tercero continúa prófugo

Crimen del policía federal: ya son dos los hermanos imputados y un tercero continúa prófugo

Imputaron a un joven por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos

Imputaron a un joven por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos

Cayeron doce integrantes de La banda del tanque en diez allanamientos

Cayeron doce integrantes de "La banda del tanque" en diez allanamientos

La Ciudad
En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario
La Ciudad

En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario

El cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita dedicada a vitralistas

El cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita dedicada a vitralistas

Elecciones en la UTN: impugnaron una lista libertaria por falsificar la firma de una estudiante

Elecciones en la UTN: impugnaron una lista libertaria por falsificar la firma de una estudiante

En la flamante fuente del Monumento hicieron tareas de mantenimiento

En la flamante fuente del Monumento hicieron tareas de mantenimiento

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton
Policiales

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Hoy es la Noche de San Juan: cómo son los rituales para atraer nuevos comienzos
Información General

Hoy es la Noche de San Juan: cómo son los rituales para atraer nuevos comienzos

Proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR
La Ciudad

Proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR

Transporte: en casi tres meses se duplicaron los viajes en el Enlace Uriburu
La Ciudad

Transporte: en casi tres meses se duplicaron los viajes en el Enlace Uriburu

Albarellos: perdió el control de su auto y terminó en un zanjón
La región

Albarellos: perdió el control de su auto y terminó en un zanjón

El tiempo en Rosario: un martes con menos nubes pero más frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con menos nubes pero más frío

Juzgan a gatillero de banda narco por asaltos frustrados a conductores de autos
Policiales

Juzgan a gatillero de banda narco por asaltos frustrados a conductores de autos

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios
Política

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Cartelera económica: la cadena de la soja se reúne en Rosario
Economía

Cartelera económica: la cadena de la soja se reúne en Rosario

Un colectivo se subió a la vereda en Mar del Plata: un muerto y seis heridos graves
Información General

Un colectivo se subió a la vereda en Mar del Plata: un muerto y seis heridos graves

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado
Policiales

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Rosario en modo selección: las calles quedaron vacías durante el partido con Austria
La Ciudad

Rosario en modo selección: las calles quedaron vacías durante el partido con Austria

Creció el desempleo en el Gran Rosario: trepó al 8,2 por ciento

Por Alvaro Torriglia
Economía

Creció el desempleo en el Gran Rosario: trepó al 8,2 por ciento

Diputados puso fecha para interpelar a Adorni: ¿qué santafesinos estarán?

Por Facundo Borrego
Política

Diputados puso fecha para interpelar a Adorni: ¿qué santafesinos estarán?

Jesica Cirio debe entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje
Política

Jesica Cirio debe entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía
Policiales

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Hallaron una misteriosa avioneta en un campo en el departamento San Justo
La Región

Hallaron una misteriosa avioneta en un campo en el departamento San Justo

Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo
La Ciudad

Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo

Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública, un poco mejor
La ciudad

Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública, "un poco mejor"

Un hombre sufrió graves heridas al quedar atrapado en el incendio de su casa
La ciudad

Un hombre sufrió graves heridas al quedar atrapado en el incendio de su casa