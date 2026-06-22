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Rosario se detuvo por la selección: las calles de la ciudad, vacías durante el partido con Austria

Como en cada presentación de "La Scaloneta", los rosarinos frenaron sus actividades para seguir el encuentro. Un repaso fotográfico

22 de junio 2026 · 15:21hs
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El bar Sodita abrió un nuevo local en el pasaje de La Nación y muchos hicieron un break y fueron a ver el partido allí en el microcentro.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El bar Sodita abrió un nuevo local en el pasaje de La Nación y muchos hicieron un break y fueron a ver el partido allí en el microcentro.

La ciudad amaneció como cualquier otro lunes y funcionó con normalidad durante la mañana. Sin embargo, mientras se acercaba el mediodía y se acercaba el horario del partido de la selección argentina contra Austria la fiebre mundialista se empezaba a sentir cada vez con más fuerza. El ritmo de Rosario se empezó a desacelerar lentamente, hasta que a las 14, cuando comenzó el encuentro, las calles quedaron totalmente vacías.

Es que el país entero se frenó para ver un nuevo partido de la selección. Después del triunfo en el debut contra Argelia, con tres golazos de Messi, las esperanzas se renovaron. Este lunes, todos se prendieron a televisores, celulares y hasta se desempolvaron viejas radios para seguir minuto a minuto el juego.

Los vendedores de merchandising de la selección argentina trabajan a full en estos días.

Los vendedores de merchandising de la selección argentina trabajan a full en estos días.

Los vendedores ambulantes estaban en su salsa. Desde temprano se apostaron por diferentes lugares del centro para ofrecer todo tipo de elementos celestes y blancos, desde remeras hasta banderas pasando por los más curiosos dispositivos.

En las oficinas, las escuelas y otros epacios laborales se repitió este lunes la consigna:

En las oficinas, las escuelas y otros epacios laborales se repitió este lunes la consigna: "Todos vestidos con camiseta y paramos para ver el mundial".

Como es costumbre, los argentinos detuvieron lo que estaban haciendo para ver a "La Scaloneta" una vez más. En los bares se encontró la postal típica: mesas repletas y todas las miradas clavadas en un televisor. Camisetas celestes y blancas, caras pintadas y expresiones expectantes, ese es el paisaje de los locales gastronómicos que no cerraron y decidieron pasar el partido. Uno de los casos fue el flamante local de Sodita en el Pasaje de la Nación, en el cruce de las peatonales San Martín y Córdoba.

Los repartidores no detienen su marcha, pero se tunean en

Los repartidores no detienen su marcha, pero se tunean en "modo mundial" durante el partido de Argentina.

Pero a algunos rosarinos el primer tiempo los encontró moviéndose, caminando en la calle, yendo de un punto a otro de la ciudad. Como la pasión no sabe de obstáculos muchos, mientras se trasladaban, iban parando en distintos puntos para fijar la mirada en el televisor de algún bar o local abierto y corroborar que el estado del marcador o quedarse a mirar alguna jugada.

Un ciclista detiene su marcha frente a un negocio para poder ver por televisión el partido de Argentina en el Mundial.

Un ciclista detiene su marcha frente a un negocio para poder ver por televisión el partido de Argentina en el Mundial.

Hasta en los trabajos, por más disímiles que fueran, se frenó todo. Trabajadores de distintas ramas se reunieron en sus puestos de trabajo para alentar a la selección juntos. En algunos locales, decidieron incluso pausar la atención al público. Eso sí, avisaron que cuando terminara el partido volvería todo a la normalidad.

Un negocio del centro de Rosario advierte a sus clientes que se tomó un recreo durante el partido de Argentina en el Mundial.

Un negocio del centro de Rosario advierte a sus clientes que se tomó un recreo durante el partido de Argentina en el Mundial.

Calle San Luis cerró sus negocios antes, el Parque Independencia se vació y quienes estaban paseando o haciendo ejercicio volvieron corriendo a sus casas, los alumnos de las escuelas dejaron de escribir, leer en voz alta, hacer ejercicios de matemática y los docentes pausaron sus enseñanzas. Es que no hay con que darle: cuando juega la selección todo queda en un segundo plano.

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