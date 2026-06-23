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Por qué Newell's puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

El club no tiene trabas para incorporar futbolistas, pese a la sanción económica por una deuda con Guillermo May heredada de la anterior gestión

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

23 de junio 2026 · 18:58hs
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Guillermo May reclamó un dinero y la Fifa le dio la razón. Newells debe pagar 450 mil dólares.

Guillermo May reclamó un dinero y la Fifa le dio la razón. Newell's debe pagar 450 mil dólares.

Newell’s está detrás de la búsqueda de futbolistas para reforzar el plantel. El hecho de que la Fifa lo haya inhibido por tres mercados de pases, a raíz de una deuda con el delantero uruguayo Guillermo May, no implica una traba para que la entidad del Parque realice incorporaciones durante el actual receso, según aclaró el club.

En marzo pasado, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificó un fallo de la Fifa sobre un dinero adeudado por Newell’s con el futbolista uruguayo. Y como el club no pagó los 450 mil dólares reconocidos a favor del jugador, la Fifa sancionó a la Lepra con la inhibición.

Que es la única inhibición que tiene el club. Un problema heredado de la gestión de Ignacio Astore por no pagar en tiempo y forma.

>> Leer más: El refuerzo para el arco de Newell's que ya estaba dentro del club

La comisión directiva manifestó que están solucionando temas pendientes de las anteriores autoridades. Y allí es donde aparece la inhibición por May. El club cuenta con plazo para levantar la sanción económica hasta un día antes del comienzo del torneo.

Hasta que no se levante la inhibición, Newell’s no se encontrará facultado a inscribir nuevos futbolistas. Pero nada impide que mientras tanto realice incorporaciones.

El pago de la deuda por May está prevista, para disponer de los nuevos jugadores para el torneo Clausura.

La pretemporada de Newell's

El plantel continúa la pretemporada, con jornadas de doble turno entre martes y miércoles en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa. El jueves y viernes entrenará por la mañana.

El sábado llegará el primer amistoso. Se medirá con Sarmiento de Junín en el Coloso Marcelo Bielsa, a puertas cerradas.

Se jugarán dos amistosos, cuya duración todavía no se definió. El horario posible de inicio del primer partido es a las 10.

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