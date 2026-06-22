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El tiempo en Rosario: un martes con menos nubes pero más frío

La semana seguiría con una leve baja el miércoles y mostraría un repunte entre el jueves y el viernes

22 de junio 2026 · 23:31hs
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El tiempo en Rosario: un martes con menos nubes pero más frío

Leonardo Vincenti / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 23 de junio una temperatura máxima de 11º y una mínima de 3º, que seguiría con una leve baja el miércoles y mostraría un repunte entre el jueves y el viernes.

La madrugada del martes llega con vientos leves del oeste cambiando a moderados del sudoeste, una marca de 6º y cielo algo nublado que a la mañana estaría despejado, ya con los termómetros marcando apenas 3º. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado con una máxima de solamente 11º bajando a 9º durante la noche.

El miércoles estaría parcialmente nublado y habría un leve descenso de la temperatura: 10º de máxima y 2º de mínima.

Para el jueves anticipan un aumento de la máxima hasta los 16º, la mínima manteniéndose en 2º y el cielo algo nublado.

El viernes estaría parcialmente nublado, la máxima llegaría a 17º y la mínima no bajaría de 4º.

El sábado la máxima continuaría en 17º, la mínima subiría a 8º y habría cielo entre parcialmente y algo nublado.

El domingo habría 11º de máxima, 7º de mínima, cielo algo nublado y fuertes ráfagas de viento matinales.

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