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Robo a la hora del partido de Argentina: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Los ladrones ingresaron después del mediodía a la vivienda de una mujer de 79 años y se llevaron sus audífonos a falta de un botín mejor

23 de junio 2026 · 08:03hs
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Robo a la hora del partido de Argentina: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La policía rosarina confirmó este lunes el robo a una anciana dentro de su casa de la zona oeste. El primer reporte oficial indica que los ladrones la sorprendieron en Fisherton mientras Argentina jugaba el segundo partido de la Copa del Mundo y buena parte de la ciudad estaba atenta a la transmisión desde Estados Unidos.

De acuerdo a la versión preliminar, la mujer de 79 años fue atada y golpeada en el inicio de la tarde. Los delincuentes se llevaron unos pocos objetos de valor antes de que terminara el duelo de la selección nacional y Austria en Dallas.

La investigación comenzó minutos antes de las 15, cuando las fuerzas de seguridad provinciales recibieron una denuncia desde el pasaje Escocia al 300 bis. Además del aviso sobre el ingreso de los maleantes, la llamada incluía un pedido de asistencia médica para la víctima.

La policía rosarina comenzó a investigar un robo en la casa de una mujer de 79 años. La denuncia se realizó el lunes 22 de junio de 2026 en pasaje Escocia al 300 bis.

La policía rosarina comenzó a investigar un robo en la casa de una mujer de 79 años. La denuncia se realizó el lunes 22 de junio de 2026 en pasaje Escocia al 300 bis.

Robo de joyas y audífonos

Uno de los detalles más relevantes en torno al operativo es que dos maleantes se llevaron los audífonos de la anciana. En lo que respecta al parte oficial, no encontraron dinero dentro del inmueble y hasta decidieron agarrar algunos artículos de cocina antes de la huida.

La denuncia señala que los autores del robo ingresaron a través del patio para reducir a la propietaria. La policía se enteró mientras se disputaba el segundo partido de la selección argentina, pero ambos ya habían escapado cuando llegaron al domicilio.

>> Leer más: Una jubilada fue víctima de robo: imputan a su cuidadora por un millonario botín

Mientras inspeccionaban la vivienda, los agentes reiteraron el pedido de asistencia al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para atender a la mujer. Los ladrones le habían pegado y la habían atado con un cinturón mientras estaban dentro de la casa.

Además de los audífonos, los delincuentes huyeron con algunos cuchillos y joyas. El registro de los testimonios y la actuación policial quedó a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 17ª.

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