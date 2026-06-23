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Copa Santa Fe: Central Córdoba y Leones FC salen a disputar sus partidos revancha

El Charrúa recibirá a las 19 a Central Argentino, mientras que Leones hará lo propio, a las 20, contra Atlético San Jorge. Argentino jugará el domingo

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

23 de junio 2026 · 18:04hs
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Central Córdoba va por un paso más en a Copa Santa Fe. Recibe en el Gabino Sosa a Central Argentino de Fighiera.

Virginia Benedetto / La Capital

Central Córdoba va por un paso más en a Copa Santa Fe. Recibe en el Gabino Sosa a Central Argentino de Fighiera.

Central Córdoba y Leones FC salen a escena para disputar los encuentros revancha de la tercera etapa de la Copa Santa Fe 2026. Los dirigidos por Arnaldo Sialle enfrentan a Central Argentino de Fighiera, mientras que en Arroyo Seco, el equipo de la familia Messi recibirá a Atlético San Jorge. Ambos cotejos finalizaron empatados sin goles en la ida.

Por su parte, Argentino jugará el domingo, a las 15, el encuentro revancha ante Unión de Arroyo Seco. En la ida , igualaron 1 a 1. En caso de volver a empatar en los 90 minutos, las series se definirán con tiros penales.

El primero en salir a la cancha será el Charrúa, frente a Central Argentino de Fighiera. El encuentro se jugará a las 19, en el Gabino Sosa. Una hora más tarde, será el turno de Leones FC, que en el estadio Antonio Di Giacomo recibirá a Atlético San Jorge.

Central Córdoba ante Central Argentino de Fighiera

El Charrúa quiere hacer valer la localía ante Central Argentino después de un partido muy parejo en la ida.

Los once del Matador serían Matías Giroldi; Emanuel Rodríguez, Luca Pasinato, Valentín Rovetto y Stefano Pizzio; Francisco Duré, Facundo Galli, Mateo Spelzini y Joaquín Messi; Benjamín Galucci y Franco Fernández.

Leones FC enfrenta a Atlético San Jorge

El equipo de la familia Messi sale a jugar el partido revancha en la cancha de Unión de Arroyo Seco ante Atlético San Jorge con la premisa de pasar a la siguiente etapa en el torneo provincial.

>> Leer más: El penal errado por Messi con Polonia en 2022 y el de Austria 2026 vino con la clasificación bajo el brazo

Franco Ferlazzo, técnico de Leones, dispondría de este once: Ezequiel Daniele; Román Elsegood, Lucas Villarino, Valentino Stizza y Franco Tanneur; Rodrigo Quinteros, Marcos Benítez, Denis Rodríguez y Gonzalo González; Cristian Bonesso y Adrián Collera.

Argentino ante Unión de Arroyo Seco

Por el lado de Argentino, el partido ante Unión de Arroyo Seco se pasó para el domingo. También fue empate en la ida, pero 1-1.

Si bien restan algunos días para el partido, el cuerpo técnico Salaíto dispondría del mismo equipo. Así, el Albo iría con: Francisco Olivera; Ignacio Valles, Bruno Cabrera, Tiago Celes y Thiago Bartalini; Juan Cisneros, Octavio Rubarth, Manuel Correa y Lautaro Torrez; Luciano Fernández y Theo Guiñazú.

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