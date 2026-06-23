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El oficialismo decidió cancelar el informe de Manuel Adorni en el Senado

Lo anunció la presidenta del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, quien argumentó que los legisladores opositores solo quieren interpelar al cuestionado funcionario

23 de junio 2026 · 19:05hs
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Bullrich

Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, quiso evitar que Adorni se exponga a preguntas de la oposición.

El oficialismo decidió este martes cancelar el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Senado nacional (previsto para el 2 de Julio próximo) ya que "no hay predisposición" de los bloques opositores y dialoguistas para escuchar al cuestionado funcionario.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, comunicó que decidió tomar esa medida para evitar que el informe de gestión se convierta en una interpelación de ocho horas y reveló que en el gobierno están de acuerdo con su resolución.

Argumentos de Bullrich

"No tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público. Además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete", explicó Bullrich.

En tanto, la Libertad Avanza estaba logrando firmar un nuevo acta de Labor Parlamentaria para la sesión de este jueves, en la que solo se podrá tratar la interpelación si los opositores consiguen los dos tercios en lugar de una mayoría absoluta, como se había establecido la semana pasada.

De ese modo, Bullrich logró sellar un nuevo acuerdo con la oposición dialoguista que permitirá blindar a Adorni.

>>Leer más: La avanzada sobre Adorni volvió a exponer las diferencias en Provincias Unidas

La decisión también se produce en medio de tensiones internas en el oficialismo. Bullrich fue una de las pocas figuras del gobierno que cuestionó públicamente los gastos que Adorni no habría podido justificar y por los que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

De hecho, este martes, el jefe de Gabinete encabezó reuniones con senadores libertarios en la Casa Rosada, acompañado por Karina Milei (secretaria General de la Presidencia, mientras Bullrich no participó del encuentro.

Paralelamente, la oposición no logró juntar quórum para la sesión especial para tratar la interpelación y moción de censura contra Adorni.

Se generó una alianza entre La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la UCR que evitó llegar al mínimo de legisladores sentados en sus bancas a la hora de comenzar a sesionar.

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