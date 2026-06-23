Central: cuando la pretemporada inicie, Juan Cruz Komar será uno más en la pelea El defensor Canalla, que nunca dejó de trabajar, será una alternativa más que tendrá el técnico Almirón en la zaga central de cara al segundo semestre Por Elbio Evangeliste 23 de junio 2026 · 17:15hs

Juan Cruz Komar jugó su último partido en Central en noviembre de 2025, ante Estudiantes. Komar espera ansioso el inicio de la pretemporada de Central, aunque el zaguero nunca dejó de trabajar.

Cuando Central inicie la pretemporada, habrá un jugador que podrá ser tomado como un refuerzo, teniendo en cuenta lo que fue el semestre pasado. Es el caso de Juan Cruz Komar, quien no tuvo minutos en la primera mitad del año. La situación del defensor es similar a la de Juan Giménez, quien también volverá a estar a disposición.

Komar estuvo seis meses afuera de las canchas luego de que le practicaran una ablación cardíaca por arritmia. Hace poco más de un mes, el club comunicó que había recibido el alta médica. Fue convocado por primera vez por Jorge Almirón para el partido ante Estudiantes, por la Copa Argentina.

Su último partido fue el 23 de noviembre de 2025, ante Estudiantes, por los octavos de final del torneo Apertura. Aquella tarde, el equipo Pincha le dio la espalda al Canalla en el ingreso al campo de juego.

Komar espera ansioso el inicio de la pretemporada de Central, aunque el zaguero nunca dejó de trabajar. El 19 de enero de este año, con la pretemporada veraniega en marcha, Central informó que el defensor debía ser operado por una arritmia cardíaca, intervención quirúrgica que se llevó a cabo algunos días después. El tiempo de recuperación fue extenso, como se esperaba, hasta que llegaron los estudios que determinaron que podía volver a la alta competencia.

La pelea que se viene en la zaga central Tras el choque por Copa Argentina ante el Pincha, llegó el descanso para el plantel, pero el zaguero central siguió trabajando en el predio de Arroyo Seco (junto a Juan Giménez y Gaspar Duarte), para llegar lo mejor posible al inicio de la pretemporada. >> Leer más: Central: cuándo regresa el plantel a practicar y qué trabajos les dieron a los jugadores Por eso, cuando el grupo se reencuentre este lunes 29 de junio, en el predio de Arroyo Seco, Almirón tendrá una variante más en zaga central, sobre todo en el costado derecho, donde están Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Luca Raffin. Después de mucho tiempo, Komar estará ya para pelear por un lugar en el equipo.