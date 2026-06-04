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El Senado aprobó el pliego de Michelli, la candidata a jueza que Milei quiso vetar

La oposición logró colar el polémico nombramiento en la sesión, junto a otros 70 expedientes. Patricia Bullrich se abstuvo en la votación

4 de junio 2026 · 17:17hs
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El Senado de la Nación aprobó esta tarde más de 70 pliegos para el Poder Judicial

El Senado de la Nación aprobó esta tarde más de 70 pliegos para el Poder Judicial, entre ellos la candidata que había vetado el presidente Javier Milei.

El Senado aprobó este jueves 74 pliegos para el ingreso de nuevos magistrados al Poder Judicial de la Nación y entre los designados está el de María Verónica Michelli, el nombre que el presidente Javier Milei había vetado. Ahora pasará a integrar el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 3 de La Plata.

La candidatura de Michelli cobró notoriedad en las últimas dos semanas por un planteo del gobierno nacional. El Ministerio de Justicia pidió que su pliego sea retirado, luego de haber seguido un trámite normal en las comisiones. El motivo, según trascendió, fue el parentesco de la candidata con el periodista Hugo Alconada Mon.

Eso provocó el rechazo de Patricia Bullrich y abrió una nueva grieta interna en la mesa de poder libertaria. Finalmente, la candidatura se trató esta tarde junto a otros 73 pliegos.

La senadora Bullrich se abstuvo al momento de votar la candidatura de Michelli. Su nombramiento como jueza federal en La Plata llegó con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.

Pliegos

Hubo discusión ni bien comenzó la actividad en el recinto. Luego de acordar en Labor Parlamentaria que bajarían al recinto 50 pliegos, el oficialismo incluyó en el temario otros 23 expedientes. Frente a eso, la oposición acusó una “traición parlamentaria” y pidió un cuarto intermedio para ordenar el temario. Eso finalmente ocurrió.

Luego de 40 minutos de debate fuera del recinto, tomó la palabra Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA). Aseguró que las bancadas arribaron a un “acuerdo político y parlamentario” para que fueran tratados en la sesión todos los pliegos, incluido el de Michelli, que finalmente se aprobó.

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La designación de Michelli fue aprobada por 44 votos aportados por el peronismo, bloques dialoguistas y el libertario Francisco Paoltroni. Y en contra lo hicieron 18 senadores de La Libertad Avanza, mientras que Bullrich y la radical chaqueña Silvina Schneider se abstuvieron.

Se ausentaron de la votación Luis Juez, Alejandra Vigo (Provincias Unidas, PU) y los peronistas Mariano Recalde, Adan Bahal, Marcelo Lewandowski y María Florencia López.

Entre los 73 pliegos se encuentran varios miembros de la familia judicial, como el hijo del presidente de la Corte Suprema, Emilio Rosatti, y Ana Maria Cristina Juan, la esposa del magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi, entre otros.

Dardo de Villarruel a Bullrich

En ese marco, Victoria Villarruel cruzó a Bullrich. “Nos somete a este descontrol”, sostuvo la titular del Senado, molesta por los cambios en la cantidad de pliegos tratados en la sesión.

La vicepresidenta se expresó de ese modo al ingresar a la Cámara alta, ya que en el inicio de la sesión no estuvo y la deliberación fue abierta por el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Más cruces

Antes de la votación de los pliegos de jueces, hubo un tenso cruce entre Bullrich con los legisladores del Partido Justicialista (PJ) Juliana Di Tullio y José Mayans, por la conmemoración de la marcha del Ni Una Menos.

La discusión entre Di Tullio y Bullrich comenzó cuando la libertaria señaló que las manifestantes feministas que se congregaron este miércoles en las inmediaciones del Congreso "ideologizan los temas”, mientras que aseguró que la gestión de Javier Milei fue la encargada de “bajar la tasa de criminalidad” sin tener un Ministerio de la Mujer.

La senadora peronista pidió la palabra para defender la movilización y pidió un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género que existen en el país.

Sin embargo, frente a las interrupciones que se sucedieron en la Cámara alta, Di Tullio apuntó directamente hacia Bullrich: “Dejame hablar Patricia porque no te interrumpí... Tranquilizate, querida”.

Por otra parte, y con sarcasmo, “felicitó” a la exministra de Seguridad Nacional por utilizar la palabra “femicidio” y resaltó que la funcionaria que la sucedió, Alejandra Monteoliva, evita usar ese término y prefiere hablar de “homicidios”.

Posteriormente, el escenario viró hacia el jefe del bloque peronista, Mayans, quien apuntó contra su par de LLA y le recordó su pasado de “montonera”.

También se quejó frente a ella que el oficialismo pretendía forzar la inclusión de todos los acuerdos y pliegos judiciales y romper con lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria.

Asimismo, vinculó el accionar de Bullrich con las internas de LLA y su supuesta disputa con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Al respecto, Mayans la cuestionó: "¿La amenazaron con que le van a aceptar la renuncia? Viene acá a atropellar en forma asquerosa el tratamiento del Parlamento”.

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