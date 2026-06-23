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Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían en la web por 100 mil dólares

El operativo lo hizo la Policía Federal. Se encontraron manuscritos, libros y diarios personales. El lote era ofrecido por una casa de subastas.

23 de junio 2026 · 18:40hs
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Carta del general San Martín a un compañero de armas

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En un procedimiento ligado al tráfico ilícito de bienes culturales, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) recuperaron una gran cantidad de importantes documentos históricos relacionados a distintas instituciones y organismos del Estado nacional y provincial argentino, destacándose entre ellos cartas del general José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid; entre otros. Los mismos evidenciaban por su tipografía, sellos y datación, estar en infracción a la ley N°15.930 referente al Archivo General de la Nación.

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La investigación se inició a partir de diversas tareas de prevención que habitualmente realiza personal del Departamento Protección del Patrimonio Cultural de esta Institución, monitoreando y corroborando múltiples páginas de subastas y compraventa online. De esta manera pudo determinarse que, a través de un sitio web de dominio público, se ofrecía a la venta un lote compuesto de más de doscientos documentos históricos entre recortes periodísticos, libros y fotografías, así como otros elementos, vinculados a distintas instituciones y organismos del Estado nacional y provincial.

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Las piezas eran ofertadas por un monto inicial de 100 mil dólares en una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700 de la ciudad de Buenos Aires. Con el material probatorio reunido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, secretaría N°7 a cargo de Diego Fernando Arce, dispuso una orden de presentación con allanamiento en subsidio a dicho lugar y posterior traslado de los documentos a la dependencia policial en calidad de depósito judicial, a exclusiva disposición de la judicatura actuante, debiendo practicarse a la brevedad las pericias pertinentes. Todo lo secuestrado quedó a disposición del magistrado interventor.

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