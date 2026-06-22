Transporte: en casi tres meses se duplicaron los viajes en el Enlace Uriburu

Desde la puesta en funcionamiento del servicio, se incrementó notoriamente el uso. Los usuarios más frecuentes son personas relacionadas al sector industrial y educativo

El servicio de transporte público permite conectar sectores clave del oeste, sur y sudoeste de la ciudad, vinculando áreas productivas y educativas.

A casi 3 meses de la implementación del Enlace Uriburu, el servicio de transporte público duplicó la cantidad de viajes realizados. La línea permite conectar sectores clave del oeste, sur y sudoeste de la ciudad, vinculando áreas productivas y educativas.

Desde la Municipalidad indicaron que la demanda del nuevo recorrido creció desde marzo, cuando fue puesto en marcha, porque brindó soluciones de movilidad para industrias de la zona y logró una rápida aceptación y evolución constante.

El Enlace Uriburu brinda cobertura desde Buenos Aires y Uriburu hasta bulevar Seguí y avenida de Las Palmeras, vinculando puntos de interés en los que se destacan Seguí y Camino Límite de Municipio, la Escuela N° 6379, el Park Empresario, avenida Uriburu y bulevar Avellaneda, Uriburu y bulevar Oroño, y Uriburu y avenida San Martín.

En crecimiento

Desde la puesta en funcionamiento se realizaron más de 3.700 viajes y su itinerario cuenta con un trayecto total de 12.150 km de recorrido; esto permite conectar diferentes barrios de la ciudad, en el oeste barrio El Fachinal, Godoy, Triángulo, Mercedes de San Martín; en el distrito sur los barrios Nuestra Señora de la Guardia, La Bajada y Las Heras, y en el sudoeste los barrios Santa Teresita, 25 de Mayo, Playa y Las Delicias.

Además, este servicio también vincula de forma directa con el Parque Industrial Metropolitano ubicado en la localidad de Pérez.

Entre los usuarios más habituales se destacan trabajadores vinculados al sector industrial, así como también personas relacionadas a la institución educativa que utilizan el Enlace Uriburu para trasladarse en el transporte público, generando en su trayecto mayor seguridad que movilizarse de forma individual.

En lo que respecta a los viajes diarios, el incremento de marzo a abril es del 70,7 %; en tanto que la variación en mayo es del 28 %, aumentando notablemente la cantidad de traslados desde el comienzo del servicio.

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Funcionamiento

El servicio de enlace es prestado por la empresa Movi y funciona de lunes a viernes. La línea de apoyo no funciona los días feriados, sábados y domingos. El primer servicio inicia a las 05:30 desde Uriburu y Buenos Aires, y el último a las 17:57 en Seguí y avenida de las Palmeras.

El cronograma de funcionamiento puede consultarse en la página web del Ente de la Movilidad, siendo planificado de acuerdo a las actividades de la zona industrial y educativas, teniendo en cuenta los horarios de ingreso y salida de trabajadores y estudiantes.

Es posible realizar el transbordo gratuito con varias líneas del transporte urbano que llegan a los sectores de cobertura, como las líneas 103, 107, 112, 113, 121, 123 y otras.

Recorrido completo

IDA: desde avenida de Las Palmeras y bulevar Seguí, por avenida de Las Palmeras, Uriburu, Laprida, Azara, Buenos Aires hasta Uriburu. VUELTA: desde Buenos Aires y avenida Uriburu, por Uriburu, avenida de Las Palmeras, hasta bulevar Seguí.

Para conocer las paradas de ascenso y descenso de pasajeros del enlace, los interesados pueden consultar en rosario.gob.ar, redes de Movilidad Rosario y en MuniBot 3415 440147, a través del menú de opciones.