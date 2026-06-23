Zona oeste: imputaron a un joven por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos

Walter "Huesito" M. quedó preso por un ataque a balazos de abril pasado en zona oeste. Un joven fue herido en el abdomen y estuvo internado más de un mes

Un joven al que buscaban por un ataque a balazos ocurrido en abril pasado en zona oeste fue imputado en una audiencia judicial y quedó en prisión preventiva por dos años. Al acusado le dicen “Huesito”, tiene 25 años y le atribuyen el intento de asesinato de un hombre de 28 años baleado cuando estaba en la puerta de su casa con su beba en brazos, quien sufrió heridas en el tórax y el abdomen por las que estuvo más de un mes internado .

Walter Damián “Huesito” M. fue detenido el viernes en su casa de Gutenberg al 2300 de Villa Pororó, frente al Distrito Oeste, donde se incautaron cinco celulares . Era empleado en el mercado de productores y tenía pedido de captura por el ataque a balazos cometido en abril pasado contra Agustín D. en Río de Janeiro al 2700. La fiscal Carla Ranciari lo imputó como coautor de una tentativa de homicidio agravado por el uso de arma y por la portación ilegal de un arma de guerra.

El hecho ocurrió el pasado 25 de abril frente a una casa de pasillo de Río de Janeiro al 2700, en el barrio Avellaneda Oeste. Agustín estaba tomando mates en la vereda junto a su pareja y varios miembros de su familia mientras sostenía en brazos a su hija de 1 año . A las 22.10, dos atacantes llegaron caminando y sin decir nada uno de ellos —que para la fiscalía, era Huesito— abrió fuego con una pistola calibre 9 milímetros. Luego se retiraron a pie.

Herido en el tórax

Al menos un balazo alcanzó a D., quien fue trasladado por su cuñado en moto hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde el conductor quedó demorado porque el vehículo tenía pedido de secuestro activo desde marzo por robo. Al paciente le diagnosticaron una herida a nivel tóraco abdominal por la que permaneció internado más de un mes.

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En aquel momento, la novia de la víctima indicó que la balacera estaba vinculada con un conflicto que mantenía el padre del herido desde marzo y mencionó que habían recibido amenazas. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, que ordenó las medidas de rutina. En la escena, los peritos secuestraron dos vainas servidas calibre 9 milímetros.

Al finalizar la audiencia, en la que M. pidió declarar sin responder preguntas, el juez Florentino Malaponte le dictó el arresto preventivo por el plazo legal de dos años. Por los mismos delitos ya había sido imputado el 14 de mayo pasado un joven de 19 años, Jesús A., en su caso como quien acompañaba al gatillero. Considerado coautor del ataque, cumple detención preventiva por el mismo lapso.