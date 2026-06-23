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Zona sudoeste: cayeron doce integrantes de "La banda del tanque" en diez allanamientos

Desde el gobierno provincial aseguran que los procedimientos surgieron por denuncias de vecinos. Les secuestraron armas, drogas y hasta bicicletas robadas

23 de junio 2026 · 16:08hs
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Uno de los detenidos tras los múltiples allanamientos en la zona sudoeste.

Uno de los detenidos tras los múltiples allanamientos en la zona sudoeste.

En diez allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe en los barrios Toba y Vía Honda, en la zona sudoeste de Rosario, fueron detenidas 12 personas y se secuestraron una escopeta semiautomática, municiones y drogas.

Desde el gobierno provincial indicaron que la investigación surgió por distintas denuncias de vecinos por usurpaciones e intimidaciones armadas, atribuidas a integrantes de la organización conocida como "La banda del tanque".

Se presume que las doce personas detenidas integran de esa banda, que fue varias veces denunciada por amenazas a familias para que abandonaran sus viviendas y por hechos de intimidación pública mediante la exhibición de armas de fuego.

Allanamientos y secuestro de armas

Durante los allanamientos, los agentes secuestraron una escopeta semiautomática calibre 12/70, cartuchos de distintos calibres, material estupefaciente compatible con cocaína y marihuana, 18 teléfonos celulares, tres bicicletas rodado 29 que presentan características coincidentes con elementos denunciados como sustraídos, una tablet, un televisor y una consola PlayStation 2, además de otros elementos de interés para la investigación.

Los procedimientos se llevaron adelante en domicilios ubicados en Liniers al 4400 (dos inmuebles usurpados), Calle 1821 y Teniente Agneta, Comando 602 y Aborígenes Argentinos, Comando 602 al 4300 (dos viviendas), Maradona y Larrea, Liniers al 4200, Estévez al 4300, y Avellaneda al 4300. La causa es investigada por la fiscal Cecilia Brindisi, de la Unidad Fiscal de Flagrancia y Turno.

Detenidos

Los detenidos fueron nueve hombres y tres mujeres: Fabián Rodrigo G. (24 años), Matías Enrique B. (43),María Magalí V. (38),Jeremías Joel M. (19), Agustín Miqueas S. (17),Fabiana Melina P. (34),Brandon Alvaro G. (26), Eduardo Cristian B. (38), Brian V. (22),Mailén F. (23), José Luis C. L. (26) y José L. C. (56). La investigación la realizó la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (Bori) junto a distintas áreas especializadas de la PDI, entre ellas la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval). Varios de los integrantes identificados registran antecedentes penales por distintos delitos y conformarían una estructura con fuerte presencia en la zona sudoeste de la ciudad.

Las tareas investigativas comenzaron a partir de un requerimiento judicial recibido el pasado 8 de junio. A partir de tareas de inteligencia, trabajo de campo y recopilación de testimonios, los investigadores lograron individualizar a varios de los presuntos integrantes y establecer domicilios vinculados a la causa, lo que permitió solicitar y concretar las órdenes de allanamiento.

Asimismo, la pesquisa permitió establecer que quien sería señalado como principal referente de la organización actualmente se encuentra privado de su libertad. La causa continúa en etapa investigativa, mientras se analizan los elementos secuestrados y se avanza en la determinación de las responsabilidades de las personas involucradas.

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