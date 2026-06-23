Diputados sesiona este miércoles con el Súper Rigi al tope de la agenda

El oficialismo también intentará aprobar en la Cámara baja el proyecto que avala un plan de pago a dos grupos de acreedores

La Cámara de Diputados volverá a sesionar este miércoles en base a un temario confeccionado por el oficialismo que tiene como eje central la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias ( Súper Rigi ) , en el marco de un repertorio que incluye los acuerdos de conciliación con dos grupos acreedores .

La sesión especial, prevista para las 12, tendrá lugar luego de que fracasara este martes la convocatoria al recinto impulsada por la oposición para tratar proyectos de interpelación y moción de censura a el jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

El Súper Rigi busca captar megainversiones en industrias de frontera tecnológica a partir de suculentas exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios. Y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.

El miércoles pasado, en un concurrido plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Industria y de Ciencia y Tecnología, la iniciativa recibió 61 firmas, incluyendo las de los aliados del PRO, la UCR e Innovación Federal.

Alcance del Súper Rigi

Para ingresar a los beneficios de ese esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del Rigi original.

A esas industrias se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

A diferencia del Rigi, que tenía una duración de dos años, con una prórroga por doce meses adicional (opción que se hizo efectiva), el Súper Rigi cuenta con un plazo más largo de cinco años y uno extra de aplazamiento.

Es un régimen bastante más restrictivo que el Rigi, que excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura, como también las iniciativas preexistentes ampliables.

El régimen propone una reducción del impuesto a las ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años de adhesión.

Como si fuera poco, el Súper Rigi ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años, los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

Acuerdo con fondos buitre

El otro proyecto importante que será parte del menú de la sesión especial de Diputados es la autorización del Congreso para ejecutar un plan de pago a dos holdouts que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001.

La iniciativa refrenda los acuerdos de conciliación alcanzados por el Estado nacional con Bainbridge y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund.

El miércoles pasado, el proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, fue despachado en un plenario de las comisiones de Diputados con 42 firmas del oficialismo y bloques aliados.