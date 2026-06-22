Jesica Cirio debe entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje

Sus abogados adelantaron que la modelo cumplirá con la orden y entregará el teléfono requerido por el tribunal

El juez federal Luis Armella intimó a Jesica Cirio a que entregue en un plazo de 24 horas su teléfono celular, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a su exesposo, el exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Martín Insaurralde.

Con esta orden, la Justicia pretende resguardar las grabaciones originales de los videos que se filtraron el pasado fin de semana, donde se observa a la conductora y modelo con fajos de miles de dólares, en el vestidor de la casa que compartía en San Vicente con el exintendente de Lomas de Zamora.

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El objetivo es que el teléfono de Cirio pueda peritarse para encontrar los archivos y, de esa manera, determinar su origen, la fecha exacta y el lugar donde se filmaron. Paralelamente sus abogados defensores adelantaron que la modelo cumplirá con la orden y entregará el celular requerido por el tribunal.

Actualmente los registros audiovisuales son analizados por la fiscalía federal de Lomas de Zamora y su titular, Sergio Mola.

Cirio afirmó que los fondos provienen de su actividad privada desde los 18 años e indicó que las filmaciones fueron sometidas a "manipulaciones digitales" y también indicó que sufre intentos de extorsión con esas imágenes desde hace más de un año.

Cirio está imputada en la causa contra Insaurralde por los delitos ya mencionados y, por ese motivo, esta investigación busca determinar si participó en maniobras de blanqueo de activos y si puede justificar el incremento de un patrimonio desproporcionado.

En el marco de estas averiguaciones, la Justicia realizó allanamientos a sus propiedades para rastrear documentación y dinero, dado que la investigación apunta a determinar cómo adquirieron sus inmuebles y bienes personales.